像恐怖電影！西班牙2高鐵時速200km對撞「車體變形」 倖存者尖叫發抖：如大地震超可怕

西班牙2高鐵相撞！倖存者曝像恐怖電影。圖／X @63_Richy

西班牙南部當地時間18日晚間發生一起高速列車對撞事件，造成至少21人死亡、百人受傷。根據列車乘客在事發現場拍攝的影片及照片，列車車廂損毀嚴重，鋼材扭曲、座椅變形，導致救援困難。還有倖存者說，事發當下的列車撞擊就好像大地震一樣嚇人，還有乘客發抖著說現場就像恐怖電影一樣，到處都是尖叫聲、受傷的人。

綜合外媒報導，事發地點在哥多華省（Cordoba）阿達穆斯（Adamuz），晚間6點40分，一列由馬拉加（Malaga）開往馬德里（Madrid）的民營業者Iryo 6189次列車，先是發生脫軌，接著撞到鄰側軌道，更撞上從馬德里開往維爾瓦（Huelva）的對向列車，導致2列車嚴重相撞並都出軌。

在現場救援的消防局表示，車廂扭曲了，金屬也跟著扭曲，裡面的人也被困住了，「我們甚至不得不移走一具屍體才能救出倖存者。這是一項艱鉅而棘手的工作。」

車廂內慘不忍睹。圖／X @PulseProveX

當時剛好有一名西班牙國家廣播電台（RNE）記者希門尼斯（Jiménez）在其中一輛列車上，他說列車撞擊的瞬間，就像一場大地震一樣可怕，並說自己當時在第1節車廂，「列車工作人員立即呼叫車上的醫務人員救助傷者，至少有1節脫軌車廂完全翻覆、車窗破碎。隨後乘客開始下車，而乘務員則拿起錘子，強行打開脫軌車廂的窗戶和車門，他們拿來錘子砸碎車窗，最後把我們都疏散出來。」

車廂嚴重變形。圖／X @toniicaria

淚流滿面、驚恐不已的乘客們從列車上被救援出來，在被護送進車內之前，他們簡短地接受了當地媒體的採訪。

一名乘客表示，列車離開上一站大約10分鐘後開始劇烈搖晃，然後從第6節車廂向後脫軌，「這看起來像一部恐怖電影，我們感覺到車尾受到猛烈撞擊，感覺整列火車都要坍塌、斷裂了…很多人因玻璃碎片而受傷。」

有一名女性乘客幸運獲救，她在X平台上PO文，「列車從科爾多瓦出發10分鐘後，就開始劇烈搖晃，然後從我們身後的第6節車廂脫軌了。車廂裡的燈也滅了。」另一名33歲的乘客聖何塞（Maria San José）說：「很多人受傷了。我還在發抖。」還有一名乘客說：「有人尖叫，他們的行李從架子上掉了下來。我當時在第4節車廂，也是最後一節車廂，幸運的是，我當時正前往維爾瓦。」

車廂內部金屬變形。圖／X @63_Richy

西班牙交通部長說：「開往馬德里的列車的最後幾節車廂脫軌了，這些車廂闖入了對面的軌道，當時一列開往維爾瓦的西班牙國家鐵路公司（Renfe）列車正在那裡行駛。撞擊非常嚴重，導致Renfe列車的前2節車廂被甩了出去。目前尚無法確認受害者人數。當務之急是幫助受傷的人。」

現場展開救援行動。圖／X @GeoTienou

阿達穆斯市市長和當地警方是最早到達事故現場的人員之一，他說：「現場慘不忍睹…我認為他們當時不在同一條軌道上，但目前還不能確定。現在，當地市長和居民都在全力幫助乘客。」列車的取消導致馬德里火車站大批乘客緊急尋找替代交通工具或臨時住宿。而衛生局長桑斯（Antonio Sanz）說：「我們預計情況會非常複雜，死亡人數可能還會上升。」

西班牙國王和王后在事發時正與女兒們在雅典參加希臘伊琳娜公主（Princess Irene）的葬禮，皇室發表聲明：「我們繼續高度關注阿達穆斯兩列高速列車相撞的嚴重事故。我們向遇難者家屬和朋友致以最深切的慰問，並祝願傷者早日康復。」



