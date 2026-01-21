「像把核武賣給北韓！」Anthropic執行長警告AI晶片輸中風險：恐催化軍事與情報用途

在瑞士達沃斯世界經濟論壇受訪時，Anthropic 執行長達里歐·阿莫代伊（Dario Amodei）預測，人工智慧將推動前所未見的經濟擴張，但也可能出現「5%—10% 的 GDP 成長與約 10% 失業率並存」的罕見組合。

他主張，政府須正視大規模職位位移與分配機制，並警示若不矯正失衡，少數科技菁英可能與社會「脫鉤」，享受高達 50% 的成長紅利。

Google DeepMind 執行長德米斯·哈薩比斯（Demis Hassabis）則指出，中國 AI 與美國前沿差距已縮至約 6–12 個月，「然而突破性 AI 技術仍主要出自美國企業」。

AI 推升成長，就業與分配風險同步升高

阿莫代伊指出，未來數年 AI 技術將顯著提升生產力並推動總體經濟，他以「5%—10% 的 GDP 成長」為例，但同時預見失業率可能升至約 10%，形成史上罕見的宏觀組合。他認為，社會目前對此「規模與速度」仍缺乏充分認知，若僅把 AI 視為效率工具、忽略其結構性影響，將低估勞動市場位移與技能重組的張力。

他主張，政策重點應從「避免扼殺成長」轉向「確保成長紅利普惠」，例如以更具前瞻性的社會安全網、再訓練與轉職支持，對沖技術浪潮造成的負面影響。他直言：「這是宏觀層級的位移」，政府需要在分配與調適上扮演更積極的角色。

科技菁英與一般大眾「脫鉤」，恐加速不平等

阿莫代伊描繪一個「噩夢場景」：約一千萬人（其中約七百萬在矽谷）可能逐步與社會「脫鉤」，形成自我迭代的高生產力集群，享受甚至高達 50% 的成長紅利，而其他勞動者被排除在外。他指出，這並非臆測，而是技術、資本與人才網絡在特定地區的「聚集效應」可能帶來的加速分化。

他總結，與其擔心政策會抑制成長，不如擔心成長紅利僅屬於少數；在 AI 引發的構造性巨變下，更重要的是「讓每個人都分到一部分成長」。此一觀點與當前主流「避免干預成長」的情緒相左，但他認為，現實將迫使政策思維調整。

責任與誘因分野：科學家主導 vs. 社群媒體邏輯

在企業責任上，阿莫代伊以自己與德米斯·哈薩比斯為例，指出科學家主導的 AI 公司文化更重視技術影響與長期責任，「不迴避責任」。相較之下，社群媒體出身的商業邏輯受制於「最大化使用者互動」的誘因，過往與消費者互動的方式甚至會「操弄」注意力，與 AI 安全與社會風險治理的價值取向迥異。

他亦以市場策略劃分差異：Anthropic 專注企業級應用與 B2B 模型；OpenAI 與 Google 等更強調消費端，容易回到「追逐高互動與高黏著」的產品邏輯。此差異影響技術部署節奏、風險控管的嚴謹度，以及是否能在組織層面建立「安全優先」治理。

在政策互動上，阿莫代伊表示，已向美國政府傳達其觀點，對去年七月釋出的 AI 行動計畫多數指引表示認同，並在達沃斯期間與官員持續交流，期以務實政策工具管理 AI 帶來的就業位移、分配與風險。

反對出售 AI 晶片給中國

阿莫代伊也主張，對中國出售高階 AI 晶片等同輸入關鍵算力，可能催化軍事與情報用途，形成難以逆轉的外溢效應。

他以「像把核武賣給北韓」比喻其嚴重性，凸顯輸出政策對長期安全邊界的挑戰；相較支持者（如輝達執行長黃仁勳）主張「受控輸出可維持美企主導、降低中國本土替代誘因」，反對者認為，任何鬆綁都可能加速中國能力積累，放大構造性風險。

他建議，企業需衡量短期商業利益與長期地緣政治風險。一旦算力門檻下修、供應持續流入，國安疑慮與監理複雜度將同步升高，成為企業治理與董事會合規的核心議題。

中國 AI 追上來了？哈薩比斯：西方領先 6 個月

在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間，Google DeepMind 執行長哈薩比斯表示，人工通用智慧（AGI）應帶來對世界運作的新理解與理論，並可顯著加速科學與人類健康的進展，讓社會邁向「激進豐裕」（radical abundance）。

他亦研判，中國 AI 與美國前沿差距已縮至約 6–12 個月，然而突破性範式仍主要出自美國企業；DeepMind 則定位為 Google 的「引擎室」，即在企業內部扮演核心研究與模型創新的動力來源，再把能力快速整合到面向數十億用戶的產品之中。

哈薩比斯指出，AGI 的真正價值不只在驗證既有理論，更在於能生成新的理論與框架，深化人類對自然與社會機制的理解。他直言：「若做到這點，我們將加速科學與人類健康，帶來不可思議的醫療解決方案」，長期可望使生產與分配效率大幅提升，社會資源約束鬆動，逼近「激進豐裕」的願景。

談到地緣競爭，他表示，幾年前中國可能落後 1–2 年，如今多支頂尖團隊與資本投入，使差距縮小到 6–12 個月。不過，他強調，「尚未看到超越前沿的創新」，如下一個 Transformer 或 AlphaGo 等定義邊界的里程碑，目前仍由西方與美國公司領先。

資料來源：World Economic Forum、彭博社

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰