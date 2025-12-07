像拆恐怖盲盒！她揭「這地方」驚悚親身經歷…全網點頭：沒水準的台灣人很多

有網友表示，台灣公廁經常讓人「踩雷」。示意圖／取自免費圖庫pixabay

民眾在外頭辦公、逛街若是人有三急，都會尋找公共廁所解決，然而一名網友近日就抱怨，近期無論到哪裡上廁所，經常遇到地板濕滑、異味刺鼻的公廁，甚至曾見到未沖的大便，讓她不敢如廁。貼文曝光後，引發網友熱議，大家紛紛分享類似經驗痛批：「每次打開都像開盲盒！」

一名網友日前在PTT女版上PO文抱怨，不知是否自身運氣較差，最近不管前往何處想如廁時，走進公廁都發現非常恐怖的景象：「到底為什麼馬桶明明就在那裡，偏偏還會有人尿到外面？」不僅如此，原PO發文前一天在百貨公司內上廁所時，一踏進去發現公測地板濕得像是剛被颱風掃過一樣：「而且那個味道，我才剛走進去就想走出去！」

廣告 廣告

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都深有同感地留言：「因為沒水準的人比想像中的多很多」、「有些人硬要蹲在馬桶上，會亂噴，那些人以為自己屁股是黃金做的，我看過沾血大塊衛生棉貼牆壁，故意的」、「人民素質的展現」、「在公司都會有人亂大便了，不敢奢求外面的公廁會有多乾淨」、「最近還遇過一顆大便在地板上的，台灣不少人水準很差，覺得新加坡對於廁所未沖水的開罰也很需要用在台灣」、「蹲式的很容易踩到尿超噁！」

也有不少網友坦言，已不敢在外如廁：「所以我都不敢去公廁上廁所，我連捷運站的廁所都不會上」、「超怕在公廁上廁所」、「最怕的是那種只剩一間能上沒得選，我都要先清潔擦拭過才敢上嗚嗚」、「改成跟Ubike租借一樣試試」、「每次打開都像開盲盒，驚喜換成驚嚇！」



回到原文

更多鏡報報導

差點氣哭！她點「焙茶拿鐵」 全家店員刁難不賣：那個字不唸焙

婆婆省錢逼「全家上完才沖水」！人妻崩潰揭「祖傳規矩」：住豪宅過原始人生活

胃痛以為闌尾炎！竟是罕病導致女童5歲來月經 更年期提早報到