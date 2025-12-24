像是塑膠袋！台東海岸驚見大量「世界第三毒」 專家：死了仍有毒

記者王浩原、鄭玉如／台東報導

台東縣達仁鄉南田海岸近日出現大量「世界第三毒」的僧帽水母。（圖／記者王浩原攝影）

台東縣達仁鄉南田海岸近日出現大量「世界第三毒」的僧帽水母，被海浪打上岸。僧帽水母外觀呈藍色、半透明，乍看像是塑膠袋。台東縣府農業處漁業科長陳登裕提醒，僧帽水母的毒性極強，即使死亡後觸手仍具有毒性，民眾切勿因好奇心觸摸或撿拾，以免發生危險。

陳登裕指出，台灣冬季受東北季風、洋流影響，僧帽水母可能漂流到岸邊，屬於常見的自然現象，而僧帽水母外觀呈透明、藍色，容易被誤認為塑膠袋，其觸手含有劇毒的刺細胞，是目前世界第三毒的水母，一旦被螫傷，除了引發劇烈疼痛，嚴重還可能致命。

廣告 廣告

水試所東部中心副研究員黃侑勖表示，僧帽水母屬於大洋性物種，會隨黑潮流經世界各地，台灣的東部與南部海域也可能出現其蹤跡，由於洋流與東北季風交互影響，通常出現於冬季、台東的中北部，如烏石鼻、成功漁港、三仙台一帶，大武、達仁海岸也可能出現，通常含有劇毒，民眾務必避免接觸。

對此，南田村一名古姓居民指出，過去完全沒聽過僧帽水母，這次被打上岸也是頭一次見到。平時他會帶客人前往海邊活動，若不慎誤踩恐有危險，會特別提醒遊客提高警覺。另外，當地族人仍會到海邊釣魚，小朋友也可能誤碰，希望相關單位能夠介入幫忙處理，以確保安全。

更多三立新聞網報導

聖誕節也能開運！命理師揭「6招」吸喜氣、運勢走上坡

小弟弟天冷不給力！易中途軟掉 醫揭「6症狀」恐是不舉警訊

開車突遇天降「活雞」！賴在引擎蓋上不走 女駕駛當場收編

羽絨外套髒了怎清？免送洗 家事達人揭秘訣：乾淨又蓬鬆

