像是沒穿！大咖歌手肉色戰袍登《紅白》 「開腿熱唱」挨轟：低俗

娛樂中心／蔡佩伶報導

恰米娜登台表演尺度挨轟。（圖／翻攝自X）

日本年度音樂盛事《紅白歌唱大賽》在跨年夜準時登場，邀請許多歌手前來共襄盛舉，其中27歲嘻哈歌手恰米娜（Chanmina）則是首度參加，不過她的表演服尺度卻引來部分網友不滿，慘遭挨轟「低俗」。

恰米娜當天穿著一套有著金黃色流蘇裝飾的戰袍登場，但由於整體顏色與膚色相近，且較為貼身，因此熱舞時做出「M字開腿」等性感舉動，也因為尺度開放而掀起討論。

日本網友對於恰米娜震撼力十足的表演內容，給出不同評價，有人直呼「乍看之下還以為下半身全裸，嚇了一跳」、「NHK竟然允許這種尺度」，不過同樣有網友被驚艷到，給予好的評價。

廣告 廣告

事實上，不只恰米娜表演受到討論，韓國女團aespa登台表演時間是8點14分，跟美國在第二次世界大戰，對日本投射原子彈時間分秒不差，尤其是剛好演唱到「beat drop with a big flash」，讓部分日本網友解讀是「投彈瞬間伴隨巨大閃光」，種種巧合都讓網友質疑是製作單位刻意安排。

恰米娜首度登上《紅白歌唱大賽》。（圖／翻攝自X）

更多三立新聞網報導

林千又被追問「生子進度」不藏了：已凍卵 鬆口「這時間」當媽

正面全裸爆紅！遭解約淪三級片男星 認了下海有私心：要保護她

邊荷律爸爸驟逝！她悲痛發聲「內心極度慌亂」 對外懇求1事

網美深夜毀滅式爆料7男星 曬床照點名鹿晗、檀健次：所有頂流都睡完了

