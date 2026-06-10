像機關槍一樣狂咳＋高燒！日本「神秘感冒」引關注，台灣兄弟檔沒出國也中招

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劇烈咳嗽、高燒不退、喉嚨痛，可能是得到在日本造成恐慌的「神秘感冒」。（示意圖）

近期門診中，不少家長看到新聞提到日本流行「神秘感冒」，都會緊張詢問孩子是不是中標了？小兒科醫師巫漢盟指出，所謂的神秘感冒，多半指的是「人類間質肺炎病毒（hMPV）」，它並不是新出現的疾病，而是在病毒活躍季節下，被重新注意到的常見病毒，而且早就默默在台灣社區現蹤了。

這類病毒最典型的症狀，就是發燒、喉嚨痛、明顯咳嗽，有些孩子的咳嗽會非常劇烈，甚至被形容像機關槍一樣連續咳不停，夜間更容易加重。部分幼兒還可能出現喘鳴、呼吸急促，甚至進展成支氣管炎或肺炎。

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巫漢盟醫師分享，近期門診收治一對兄弟，因為持續高燒合併劇烈咳嗽就醫，家長懷疑是不是感染近期在日本造成恐慌的病毒，檢查後確定就是hMPV感染。這也讓家長意識到，沒出國不代表安全，因為病毒其實早就在台灣社區中流傳。

hMPV主要透過飛沫與接觸傳播，例如在幼兒園、安親班共用玩具、或接觸被污染的物品後再揉眼、摸鼻子，就可能被感染，因此家庭群聚與校園是常見傳播場域。

目前這類病毒沒有特效藥，也沒有疫苗可以預防，治療以支持性療法緩解為主，包括退燒、補充水分與觀察呼吸狀況。巫醫師提醒，若孩子出現呼吸急促、胸口或肋骨凹陷、嘴唇發紫或精神明顯變差，應立即就醫，避免併發肺炎惡化。



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