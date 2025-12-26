像母雞守護小雞 新北表揚40位高風險家庭守護者

《圖說》新北市副市長朱惕之(中)頒發高風險安全網有功人員獎，感謝各網絡人員合作無間。中左社會局主秘黃逢明、左三副局長許秀能、中左局長李美珍。〈社會局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市今〈26〉日在跨局處工作會議中，表揚「新北市全齡高風險家庭整合型安全網服務」有功人員，肯定第一線守護家庭的關鍵夥伴。計有里長、民間團體、警消、輔導教師、社工、護理人員、照管專員、訪視員、就服站輔導員及基金會人員等40人獲獎。

副市長朱惕之表示，新北市以「一主責、多協力」為核心，透過公私協力建構完整安全網，這些第一線守護家庭的關鍵夥伴，「就像母雞守護小雞一樣，用愛與專業守護每一個需要幫助的家庭。」，今年母雞造型獎座象徵守護與孕育的力量，期盼各局處持續攜手合作，讓更多家庭在支持中重新站起，打造更安全、更有溫度的新北市。

廣告 廣告

《圖說》高風險安全網有功人員獎今年將傳統獎狀改為「母雞造型」獎座，以母雞守護小雞的意象，象徵守護與孕育的力量。〈社會局提供〉

社會局長李美珍指出，市府每半年辦理一次表揚，今年別具意義，特別將傳統獎狀改為「母雞造型」獎座，以母雞守護小雞的意象，象徵安全網夥伴如同溫暖後盾，陪伴脆弱家庭度過難關、重新站穩腳步，也傳達「用愛孕育希望、用心守護家庭」的服務精神，強化跨單位合作的榮譽感與使命感。

《圖說》新莊社福中心社工徐思穎獲得高風險安全網有功人員獎，她分享心情既開心也備受鼓舞，這次的表揚讓她獲得能量，更提醒自己持續走在這條有意義的路上。〈社會局提供〉

她說，獲獎者中，新莊社會福利服務中心社工徐思穎年僅25歲，卻展現高度耐心與專業敏感度，能迅速掌握案家需求並連結適切資源，深獲服務對象肯定。她自大學起即投入社工助理工作，畢業後持續服務至今，認為「長時間的陪伴」與「細膩的傾聽」是支持案家走過困境不可或缺的一環。

曾服務一名智能障礙個案，因無法清楚表達需求，她透過細心觀察與引導，成功媒合資源、改善生活處境。此次獲獎，她表示既開心也備受鼓舞，雖然工作中難免遇到挫折，但這次的表揚讓她重新獲得能量，更提醒自己持續走在這條有意義的路上。

《圖說》汐止區長安里長楊清風，關懷里內弱勢家庭與獨居長者，親自訪視、送上物資不遺餘力，獲得新北市高風險安全網有功人員獎表彰。〈社會局提供〉

另外，在社區端，汐止區長安里長楊清風是個充滿熱忱、責任心的社區守護者。將里民視為家人的他，不只關心脆弱家庭、獨居長者及中低收入戶，更會親自慰問、送上物資，確保每位需要幫助的里民都能得到照顧。

里民阿嬌（化名）因丈夫病逝，需獨自照顧多名身心障礙子女，生活一度陷入困境，楊里長即時協助募款、申請福利身分與急難救助，並通報啟動安全網資源，讓家庭逐步走出低潮。

在校園端，樂利國小教師沈偵守主動發掘學生家庭風險，面對特教生阿仁（化名）父親驟逝、母親獨自承擔照顧重擔的情況，沈老師即時串聯社政、衛政與長照資源，落實早期發現、即時介入與持續支持。