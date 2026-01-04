像沒穿一樣！女星穿肉色舞台裝登《紅白》 正面開腿動作挨轟：低俗

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

日本年度盛事《第76回NHK紅白歌唱大賽》於跨年夜登場，今年更創下35.2％的超高收視。不過嘻哈歌手恰米娜（Chanmina）首度受邀出演卻意外引發爭議。當晚她穿著肉色貼身舞台裝表演，被認為尺度太大像是「沒穿一樣！」更遭到部分網友批評：「低俗！」

嘻哈歌手恰米娜（Chanmina）登《紅白》惹議。（圖／翻攝自X）

歌手恰米娜當天穿著貼身肉色上衣搭配短褲，上面還有金色亮片及流蘇作點綴，整體相當性感且有氣勢。而表演過程中，她身邊有一群女舞者圍繞，幾名男舞者則將她抬起，不料下秒一個正面M字腿的動作，疑似因為燈光問題，加上服裝顏色與膚色相近，而掀起討論。

演出畫面曝光後，有部分觀眾認為尺度過大，「這已經是放送事故吧」、「乍看之下還以為下半身全裸，嚇了一跳」、「這是NHK的尺度嗎？」不過也有粉絲出面緩頰，替偶像抱不平，「心思齷齪的人看什麼都齷齪」、「放大看了很多次完全沒看到什麼問題」、「看到影子就開嗆！」

其實曾經有歌手因為類似爭議遭到禁演。2006年DJ OZMA與舞者因為脫掉上衣，僅穿著膚色緊身衣熱舞，而被觀眾投訴，之後再也沒有登上《紅白》。如今又有歌手因為服裝問題遭到批評，對此，有日本媒體人表示，即使恰米娜的演出代表自由、時代性，但在這各年齡層共同收看節目中，這樣的尺度是否太強烈，是值得討論的議題。





