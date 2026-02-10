像溪水靜靜陪你小憩！森林療癒師化傷痕為共感，跨學樸門農法、藝術治療、生態心理「自癒而癒人」
2026年的一開始，《數位時代》採訪了9位專注內心所求的「降噪者」，他們先自癒而癒人，將自己的喜歡和擅長「產品化」，化困境為商機，在這個AI焦慮、雜訊爆炸的世界，注入平靜的力量。
入冬的陽明山步道一隅，眾人圍坐在樹蔭下，身邊是一條小小的溪流，水聲潺潺流動。森林療癒師小溪（本名蔡惠君）拿出一小瓶精油，點在每個人的手心，示意大家搓熱。檜木的氣味從手中慢慢散開，在冰涼的山風裡顯得格外清晰。
她走訪全台各大山林，療癒城市人的紛亂思緒，手邊有健身教練證照、瑜伽師資，看起來溫暖陽光，帶給被療癒者滿滿的正向能量。根本不會有人想到她曾深陷重鬱的低谷，長達半年只能關在家裡。然而森林救了她，小溪在森林中一步步讓自己站起來、活下去，也從中找到自己真正想從事的志業。
「先閉上眼睛。」小溪用輕柔卻穩定的語調說，「感覺你的雙腿向下扎根，觀察自己的每一次呼吸。」眾人跟著森林療癒師的話語節奏，深深吸氣，再緩緩吐氣。在一次次的呼吸之間，心裡掛記的待辦事項與日常雜念漸漸消失，遠處的鳥鳴、腳邊溪水的流動聲、風穿過樹葉的沙沙聲，變得清晰起來。
這樣的引導正是森林療癒的核心。森林療癒主張走入自然環境能幫助人們舒緩壓力，台灣自2017年起由林業及自然保育署建立認證制度。活動中，森林療癒師會透過五感體驗與靜心活動，讓參與者全身心沉浸於大自然，學習用感受森林的方式，把注意力帶回身體。
山林之前是深海，用潛水暫忘科技業血汗
在成為森林療癒師之前，小溪長時間卡在一個高度緊繃的工作節奏裡。她原本任職科技產業，在一家小型軟體公司擔任業務，一做就將近20年。白天穿著套裝、高跟鞋跑客戶，晚上回公司跟老闆逐案檢討合約與進度，經常加班到天亮，凌晨才回家。
「常常半夜2、3點暈倒送急診，隔天中午繼續去上班。我常說是在賣笑，做自己很不喜歡的事情，但那時覺得過日子好像就應該是這樣。」長期過勞很快反映到身體上，賺來的錢又拿去看病。小溪回憶，那段時間都是靠意志力撐下去，為了工作，幾乎沒有自己的生活，是一段沒有健康、沒有與朋友聯繫，甚至沒有得到金錢回報的日子。
後來她迷上潛水，把所有空檔用在下海。小溪說，「水裡面你只聽得到自己的呼吸聲，外面的聲音全部不見了。」在水下世界，工作、客戶、老闆、合約，全都暫時消失，只剩下呼吸與當下的感覺，潛水成了她第一個真正意義上的喘息空間。
她當時待的小公司，在轉虧為盈後，老闆卻決定把重心移往中國，直接關閉台灣據點。小溪一邊幫公司善後，一邊思考未來，她認為，至少得先想辦法讓身體不要再壞下去，因此先去考了健身教練證照，又動念去考瑜伽師資。
黑洞接踵吞噬，為了媽媽的植栽「續命」
健身教練證照剛考到手，第一堂試教課結束隔天，疫情就全面爆發，健身房關閉，所有實體課程被迫暫停。小溪原本打算用來過渡的兼職計畫，瞬間歸零，任職的公司也正式收掉，落得兩頭空。
除了工作碰壁，她還遭逢重要家人離世。小溪說，「一次車禍意外，媽媽突然過世，我的世界都沒了。」父親早早不在，母親隻身把3個孩子拉拔長大，讓她從小便懂得體恤母親，小溪回憶：「會一直努力工作，就是為了給媽媽一個好生活。」沒想到來不及回饋母親，便天人永隔。
「那半年我幾乎都躺在地上，不是躺在床上，是躺在地上，整天只會哭，什麼都做不了。連很簡單的文書作業都不行，一份資料可以放2星期，完全寫不下去，才知道原來這是憂鬱症。」那半年，她哭了一輩子的眼淚。
重度憂鬱的期間，小溪斷絕以前所有的關係，即使老朋友來訪也拒之門外。直到某一天，小溪走上家中屋頂，看見母親種的植物。「那時候我想到，這些也是生命。」她說當下腦中只有一個念頭：必須想辦法讓這些植物活下去。
以此為契機，小溪終於踏出家門。她先去學習樸門農法（Permaculture，永續農業），接著到荒野保護協會修習生態心理學。之後，小溪也陸續接觸藝術治療、冒險治療、動物輔助治療與園藝治療等不同領域。
這些療癒自己的過程，成為她下一個人生階段的墊腳石。擔任荒野保護協會志工期間，小溪多次帶領不同團體進入山林、體驗自然，其中一次「犯罪被害人保護協會」的委託，讓她特別印象深刻。因為母親的車禍意外，小溪與這些犯罪被害人有著共同的生命經驗。當下她沒有揭露這層身分，而是用自己的方式試著鬆動大家，陪她們慢慢走進狀態。
這次經驗讓她第一次清楚意識到，自己一路走來的傷痕，其實轉化成了一種極為關鍵的能力——感同身受。不只是照本宣科地帶活動，而是在現場辨認對方的狀態，知道何時該引導、何時該靜靜陪伴。她說，「人家要的不一定是給他意見，有時只是在旁邊聽他講話就夠了。」
另闢「溪」徑而自癒，感受自然沒有形狀
「一次一次，每一次幫助別人，就更發現這是我想做的事情。」由於森林療癒的核心是「引導參與者感受自然」，手法不限，可以結合瑜伽、靜坐或健行，甚至藝術創作、表演等形式，正好承接了小溪原本累積的能力背景。加上她本就喜愛山林，在自己最熟悉也最安心的場域裡，終於找到一個可以長時間投入的定位。
「小溪」是她加入荒野保護協會時替自己取的稱呼。起初只是取自英文名諧音，卻慢慢對應上她對自己人生的理解。「像是我從小到大的人生，遇到各種阻礙猶如溪流裡的石頭。有時候必須轉彎，有時候流速比較慢，有時候比較快，但你還是得一直往前走。」小溪說，經歷公司關閉、疫情與親人離世這些困境，她並未停在原地，而是一步步走到現在的位置。
透過森林療癒的經驗，小溪發現這段走過來的路，並不只是屬於自己，「在流動的過程中，溪水也會影響周遭的生物。有很多的朋友告訴我，當他們知道我的故事後，其實有受到影響。」於是，原本用來撐過低谷的經驗，如今被她帶進山林裡，成為陪伴他人的一部分；她如溪水一般，繼續走下去，也透過森林療癒這個途徑，善用自身能力，開始滋養他人。
小溪（本名蔡惠君）
現職：森林療癒師
經歷：曾任科技業業務，具RYT-200國際瑜伽師資、IHFI國際私人體適能教練、PADI潛水長等資格
責任編輯：謝宗穎
更多報導
頌缽音療是什麼？跟著療癒師學會讓大腦「休眠」，把注意力拉回身體入口、鬆綁焦慮
上博恩節目療癒73萬人！心理師蘇予昕打臉當年試鏡酸語「沒人喜歡這麼厲害的女生」，自闢另類花路
其他人也在看
才出面護妻止血！簡廷芮再傳婚變 老公神隱親自出面回應
藝人王子、粿粿去年傳出婚外情，風波鬧得沸沸揚揚，當時和粿粿、王子同遊美國的簡廷芮、王品澔也被指控關係曖昧，兩人疑似有越線的互動，當時簡廷芮老公賴冠儒火速出面護妻，才讓風波逐漸平息。現今，又傳出夫妻倆婚姻陷入冷凍期，一向愛「曬女婿」的簡廷芮父親，社群也久久未見女婿的身影。對此，賴冠儒表示：「沒有婚變，都跟之前一樣好」。
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
阿嬌「零修圖」側拍流出！45歲凍齡美貌全曝光 網狂讚：根本盛世美顏
女團Twins出身的香港女星鍾欣潼（阿嬌）近日在埃及工作的零修圖側拍照曝光，再次震撼網友視覺。畫面中，她未經修圖仍展現極高顏值，皮膚緊緻、五官立體，宛如歲月在她身上停格，讓粉絲直呼「盛世美顏」、「凍齡女神」。事實上，阿嬌上個月剛過完45歲生日，這組「生圖」（編按：指偶像未經專業修圖的照片）再次印證其不敗的女神地位。陳宣如
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
「一堆人受不了鄭麗文想退黨」媒體人爆盧秀燕其實非常反對擋軍購
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後積極向中國靠攏，堅持阻擋國防預算的擴張，千方百計想和中共總書記習近平見上一面，卻引發國民黨強烈反彈，爆出內部正在醞釀退黨潮！資深媒體人陳敏鳳近日爆料，藍營目前有不少人對鄭麗文相當不滿，甚至私下已經在放話要離開國民黨，3月份將會是「關鍵臨界點」。陳敏鳳也透露，台中市長盧秀燕其實非常反對擋軍購。 鄭麗文上任後隨即改變國民黨前主席朱立倫的「和中親美」路線，一再高調自稱中國人，國民黨副主席蕭旭岑日前赴中舉辦國共智庫論壇，返台還嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引起輿論譁然，傳出國民黨內也有許多人對此相當擔憂。 對於蕭旭岑冷嘲熱諷，美國國務院近日狠狠打臉表示，AIT處長是美國國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。而谷立言近期數度到台中與盧秀燕及立法院副院長、台中市長擬參選人江啟臣會晤互動，盧秀燕、江啟臣都發聲切割嗆谷立言的蕭旭岑，並強調台美關係非常重要，被外界認為藍營路線之爭已經浮上檯面，恐將上演分裂大戲。 對於國民黨和民眾黨持續擋軍購預算，陳敏鳳8日在三立談話節目政論節目《驚爆新聞線》中提到，其實盧秀燕也非常反對擋軍購，藍營有
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
獨家／連續甩袋撞膝…Fumi阿姨被逼讓「優先席」踹飛北捷白髮嬤代價曝！
台北73歲曾姓婦人去年搭乘北捷，多次甩裝有金屬提袋，逼Fumi阿姨禮讓「優先席」反遭踢飛，此事引發熱議。事件過後，曾姓婦人被起底是會議蟑螂、慣竊、通緝犯，爭議事件頻傳。Fumi阿姨也因此爆紅，然而踹人的行為，因涉犯社會秩序維護法，也在近日裁定出爐，原定裁罰6000元，他提出聲明異議，法院改裁處4000元罰鍰，不可抗告。
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。
才傳返韓過年！具俊曄仍心繫大S 結婚4週年「帶美酒、蛋糕陪愛妻」
具俊曄自愛妻大S離世後便宣布停工，這一年來幾乎是天天都會到長眠處金寶山陪伴祂，昨（8日）迎來大S跟具俊曄結婚4週年，有網友就目擊到具俊曄帶著白酒以及蛋糕守在墓前，顯見相當深情。蔡佩伶報導
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。