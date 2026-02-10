像溪水靜靜陪你小憩！森林療癒師化傷痕為共感，跨學樸門農法、藝術治療、生態心理「自癒而癒人」

2026年的一開始，《數位時代》採訪了9位專注內心所求的「降噪者」，他們先自癒而癒人，將自己的喜歡和擅長「產品化」，化困境為商機，在這個AI焦慮、雜訊爆炸的世界，注入平靜的力量。

入冬的陽明山步道一隅，眾人圍坐在樹蔭下，身邊是一條小小的溪流，水聲潺潺流動。森林療癒師小溪（本名蔡惠君）拿出一小瓶精油，點在每個人的手心，示意大家搓熱。檜木的氣味從手中慢慢散開，在冰涼的山風裡顯得格外清晰。

她走訪全台各大山林，療癒城市人的紛亂思緒，手邊有健身教練證照、瑜伽師資，看起來溫暖陽光，帶給被療癒者滿滿的正向能量。根本不會有人想到她曾深陷重鬱的低谷，長達半年只能關在家裡。然而森林救了她，小溪在森林中一步步讓自己站起來、活下去，也從中找到自己真正想從事的志業。

「先閉上眼睛。」小溪用輕柔卻穩定的語調說，「感覺你的雙腿向下扎根，觀察自己的每一次呼吸。」眾人跟著森林療癒師的話語節奏，深深吸氣，再緩緩吐氣。在一次次的呼吸之間，心裡掛記的待辦事項與日常雜念漸漸消失，遠處的鳥鳴、腳邊溪水的流動聲、風穿過樹葉的沙沙聲，變得清晰起來。

這樣的引導正是森林療癒的核心。森林療癒主張走入自然環境能幫助人們舒緩壓力，台灣自2017年起由林業及自然保育署建立認證制度。活動中，森林療癒師會透過五感體驗與靜心活動，讓參與者全身心沉浸於大自然，學習用感受森林的方式，把注意力帶回身體。

#0 森林療癒師蔡惠君 圖/侯俊偉攝影

山林之前是深海，用潛水暫忘科技業血汗

在成為森林療癒師之前，小溪長時間卡在一個高度緊繃的工作節奏裡。她原本任職科技產業，在一家小型軟體公司擔任業務，一做就將近20年。白天穿著套裝、高跟鞋跑客戶，晚上回公司跟老闆逐案檢討合約與進度，經常加班到天亮，凌晨才回家。

「常常半夜2、3點暈倒送急診，隔天中午繼續去上班。我常說是在賣笑，做自己很不喜歡的事情，但那時覺得過日子好像就應該是這樣。」長期過勞很快反映到身體上，賺來的錢又拿去看病。小溪回憶，那段時間都是靠意志力撐下去，為了工作，幾乎沒有自己的生活，是一段沒有健康、沒有與朋友聯繫，甚至沒有得到金錢回報的日子。

後來她迷上潛水，把所有空檔用在下海。小溪說，「水裡面你只聽得到自己的呼吸聲，外面的聲音全部不見了。」在水下世界，工作、客戶、老闆、合約，全都暫時消失，只剩下呼吸與當下的感覺，潛水成了她第一個真正意義上的喘息空間。

她當時待的小公司，在轉虧為盈後，老闆卻決定把重心移往中國，直接關閉台灣據點。小溪一邊幫公司善後，一邊思考未來，她認為，至少得先想辦法讓身體不要再壞下去，因此先去考了健身教練證照，又動念去考瑜伽師資。

#1 森林療癒師蔡惠君 圖/侯俊偉攝影

黑洞接踵吞噬，為了媽媽的植栽「續命」

健身教練證照剛考到手，第一堂試教課結束隔天，疫情就全面爆發，健身房關閉，所有實體課程被迫暫停。小溪原本打算用來過渡的兼職計畫，瞬間歸零，任職的公司也正式收掉，落得兩頭空。

除了工作碰壁，她還遭逢重要家人離世。小溪說，「一次車禍意外，媽媽突然過世，我的世界都沒了。」父親早早不在，母親隻身把3個孩子拉拔長大，讓她從小便懂得體恤母親，小溪回憶：「會一直努力工作，就是為了給媽媽一個好生活。」沒想到來不及回饋母親，便天人永隔。

「那半年我幾乎都躺在地上，不是躺在床上，是躺在地上，整天只會哭，什麼都做不了。連很簡單的文書作業都不行，一份資料可以放2星期，完全寫不下去，才知道原來這是憂鬱症。」那半年，她哭了一輩子的眼淚。

重度憂鬱的期間，小溪斷絕以前所有的關係，即使老朋友來訪也拒之門外。直到某一天，小溪走上家中屋頂，看見母親種的植物。「那時候我想到，這些也是生命。」她說當下腦中只有一個念頭：必須想辦法讓這些植物活下去。

以此為契機，小溪終於踏出家門。她先去學習樸門農法（Permaculture，永續農業），接著到荒野保護協會修習生態心理學。之後，小溪也陸續接觸藝術治療、冒險治療、動物輔助治療與園藝治療等不同領域。

#2 森林療癒師蔡惠君 圖/侯俊偉攝影

這些療癒自己的過程，成為她下一個人生階段的墊腳石。擔任荒野保護協會志工期間，小溪多次帶領不同團體進入山林、體驗自然，其中一次「犯罪被害人保護協會」的委託，讓她特別印象深刻。因為母親的車禍意外，小溪與這些犯罪被害人有著共同的生命經驗。當下她沒有揭露這層身分，而是用自己的方式試著鬆動大家，陪她們慢慢走進狀態。

這次經驗讓她第一次清楚意識到，自己一路走來的傷痕，其實轉化成了一種極為關鍵的能力——感同身受。不只是照本宣科地帶活動，而是在現場辨認對方的狀態，知道何時該引導、何時該靜靜陪伴。她說，「人家要的不一定是給他意見，有時只是在旁邊聽他講話就夠了。」

另闢「溪」徑而自癒，感受自然沒有形狀

「一次一次，每一次幫助別人，就更發現這是我想做的事情。」由於森林療癒的核心是「引導參與者感受自然」，手法不限，可以結合瑜伽、靜坐或健行，甚至藝術創作、表演等形式，正好承接了小溪原本累積的能力背景。加上她本就喜愛山林，在自己最熟悉也最安心的場域裡，終於找到一個可以長時間投入的定位。

「小溪」是她加入荒野保護協會時替自己取的稱呼。起初只是取自英文名諧音，卻慢慢對應上她對自己人生的理解。「像是我從小到大的人生，遇到各種阻礙猶如溪流裡的石頭。有時候必須轉彎，有時候流速比較慢，有時候比較快，但你還是得一直往前走。」小溪說，經歷公司關閉、疫情與親人離世這些困境，她並未停在原地，而是一步步走到現在的位置。

透過森林療癒的經驗，小溪發現這段走過來的路，並不只是屬於自己，「在流動的過程中，溪水也會影響周遭的生物。有很多的朋友告訴我，當他們知道我的故事後，其實有受到影響。」於是，原本用來撐過低谷的經驗，如今被她帶進山林裡，成為陪伴他人的一部分；她如溪水一般，繼續走下去，也透過森林療癒這個途徑，善用自身能力，開始滋養他人。

#1 森林療癒師蔡惠君 圖/侯俊偉攝影

小溪（本名蔡惠君）

現職：森林療癒師

經歷：曾任科技業業務，具RYT-200國際瑜伽師資、IHFI國際私人體適能教練、PADI潛水長等資格

責任編輯：謝宗穎

