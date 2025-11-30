「像無名女屍被淹沒在政治洪流」李有宜宣布退民眾黨 黃光芹批黃國昌內定無協調

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

台灣民眾黨發言人李有宜今（30）日宣佈辭去發言人及黨內財務監督委員職務，並退出民眾黨，強調將全力專注博士班學業，被認為是因本來有意佈局參選三蘆選區，卻被民眾黨主席黃國昌空降人馬取代而退出。媒體人黃光芹直指李有宜是長期遭「冷暴力」、「排擠」，例如民眾黨4隻小雞站在黃國昌主席身邊時，李有宜是沒有被通知的；黃還批黃國昌內定不經協調，指李有宜就像具「無名女屍」，被淹沒在險惡的政治洪流當中，沒有人為她聲張。

台灣民眾黨發言人李有宜今（30）日宣佈辭去發言人及黨內財務監督委員職務，並退出民眾黨，強調將全力專注博士班學業，被認為是因本來有意佈局參選三蘆選區，卻被民眾黨主席黃國昌空降人馬取代而退出。（圖／資料照）

黃光芹指，李有宜上次立委選舉對上民進黨的林淑芬，8萬4千多票高票落選。第一時間訪問她時就表示，要繼續選三、蘆地區的市議員。照理說，她已有選票基礎，是為民眾黨征戰市議員的不二人選，但不知為何，從金門空降的周曉芸，成為黃國昌主席的人馬，掛名三、蘆地區的主任，也要選三、蘆地區的議員，還站在黃國昌的身邊。這種不經協調、直接內定的潛台詞明確，剩下就看李有宜能熬到什麼時候、何時知難而退？

黃光芹說，李有宜每天都在地方勤跑，打開她的臉書就知道。她沒有錯，一句話都不吭，埋頭繼續經營選區，明眼人都知道，這比靠在黃國昌身邊只為取鏡的打法，要務實、也辛苦許多。

黃說，當然，每當直播時有人留言或抖內問她，要不數落她的不是、要不奚落她的8萬4千多張選票不是她自己的、要不說已有讓她上《民眾之聲》了、她也有掛名發言人…但所有人都不敢反駁：再小的黨，也需要起碼的公平機制。

黃光芹說，李有宜撐不下去，終於退黨，小朋友沒有太多的權謀，給了個要繼續深造的渾理由，看來暗示不想選了？這她不確定。可是在此前的每一天，她都還在基層勤跑、辦活動。就算知難而退了，聲明稿也不知所云。最落人口實的是，她等不到逼出黨內公平機制，就撐不下去了。這樣反而百口莫辯，讓黨中央打蛇隨棍上，順勢送上「祝福」，令人寒心。此後，李有宜這沒人鳥的小咖，就像具「無名女屍」，被淹沒在險惡的政治洪流當中，沒有人為她聲張。

黃光芹表示，上次李有宜所在的選區，是除台中市以外，所謂的「藍白合示範區」，現在藍白合終於擺開陣仗要上路了，李有宜卻第一個被消失了，豈不諷刺？!



