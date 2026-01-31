像現代人穿古裝？ 周雨彤演歷史劇「太平年」 網喊「太出戲」

周雨彤參演歷史正劇「太平年」，被指「像現代人穿古裝」。(取材自微博)

耗資3.5億人民幣，由白宇、周雨彤、朱亞文等人主演歷史正劇「太平年」正在熱播，但開篇就赤裸呈現五代十國「人吃人」的極端情節，引爆爭議。不光如此，女主周雨彤的古裝扮相也遭受不少觀眾質疑，被指「像現代人穿古裝」。

劇中，周雨彤飾演的孫太真雖出身宗室，但自小於從商的母親膝下長大，因而少女時期性格天真爛漫。長大後與青梅竹馬的錢弘俶（白宇飾演）結為夫妻，陪伴這位未來的吳越國明主一同成長。

由於角色擁有較長的成長跨度，周雨彤須演繹懵懂少女到賢淑王妃的轉變。但周雨彤清冷纖細的長相被指缺乏古典韻味，尤其演繹亂世王妃時，難以傳遞厚重歷史感，與歷史正劇的氣質明顯割裂。

另外，周雨彤的台詞表現也被批評「吐字不清」，必須依賴字幕理解，且聲調現代感過強，與半文言的劇本氛圍脫節。還有人認為她未展現古裝角色應有的舉止莊重感。

其實，這不是周雨彤第一次演古裝劇。此前在「大宋少年志」中，她飾演的「趙簡」獨立果敢、胸懷大義，角色所需的英氣與智謀感與演員本人的特質很是契合，因而獲得不少好評。

還有輿論分析，周雨彤與古裝劇的違和感，源自過重的個人標籤。

近年來，周雨彤主演過「春色寄情人」、「愛情而已」、「我在他鄉挺好的」等現代劇，給人獨立、自信且具有「清醒感」的職場女性印象，詮釋古裝劇自然難甩標籤。

不過，也有觀眾為周雨彤說話，指出她為角色深入研讀史料、調整儀態細節，將孫太真從海島少女到王妃的成長演繹得層次分明，造型還原度高且符合人物發展，部分鏡頭展現出沉穩大氣的古風美感，表現不該被低估。更分析，「太平年」本身敘事節奏混亂、女性角色空間受限等問題，不應由演員單獨擔責。

