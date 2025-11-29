「像疫情前一樣熱鬧」梅西百貨黑五塞爆 網購擋不住熱潮

曼哈頓梅西百貨(Macy

28日是「黑色星期五」，紐約消費者線上購物當道，但「黑五」實體商場依然人潮洶湧。曼哈頓街頭，一邊是梅西百貨(Macy's)旗艦店在嚴寒中湧入大量購物人潮；另一邊，第五大道的蘋果專賣店外約70名挺巴勒斯坦示威者集會抗議，舉著「購物前請三思」的標語，阻擋購物者進入。不少華人則一早就驅車趕往上州和長島的暢貨中心(outlets)血拚。許多受訪者坦言，雖然平時習慣網購，但節日還是想走進實體店，感受只有線下才有的「購物氣氛」。

昨日清晨7時、8時，已有華人家庭與留學生驅車前往上州伍德柏瑞(Woodbury Common Premium Outlets)，有人形容「像疫情爆發前一樣熱鬧」。來美讀書已兩年的張同學說，他這次陪朋友去，「其實很多品牌在網上價格差不多，還不用開這麼久的車」；不過他也頗有收穫，「買到一雙Prada的鞋大概500元，Acne Studios圍巾200多元，始祖鳥折扣也不錯，阿迪達斯更便宜」，讓他覺得「趕一趟還是值得」。

如同往年，曼哈頓的梅西百貨建築外牆已有了節日裝飾，櫥窗皆成為了節日小火車和玩具的展示台，引來不少市民駐足拍照。黑五折扣則涵蓋服飾、美妝、小家電與床品等多個類別。女裝和美妝最為搶手，品牌針織衫與羽絨外套成為熱門目標；男裝區則以牛仔褲、外套與冬季基本款銷售最快。家居樓層同樣擠滿民眾，多款床組、吸塵器與咖啡機同樣引發搶購。

而在皇后區法拉盛的梅西百貨則人聲鼎沸，一樓化妝品櫃台前幾乎無空檔。各品牌櫃姐來回穿梭，有人負責幫顧客挑色號、搭配禮盒，有人一手提著籃子、一手拿著收據往收銀台奔走；一名雅詩蘭黛櫃姐一邊在櫃前舉著一瓶化妝水，一邊用中英文喊著「最後一瓶、最後一瓶」，此時才傍晚5時半左右，顯示熱門商品幾乎被掃空。

在梅西的女裝與飾品樓層，特價牌幾乎掛滿所有貨架，許多衣物標出「5折」「6折」，部分清倉品甚至低至3折。許多華人主婦挑選首飾、包包與冬季大衣，同時換算折扣後價格，「這件棉襖打完只要40元，比平常真的便宜很多」，從長島專程來法拉盛掃貨的王女士說道。

不過，折扣多、客人多，熱門尺碼卻很難找，「很多衣服被拿來拿去，尺寸亂放，明明標籤上寫有小號、中號，架上卻只剩下幾件大碼」，王女士逛了好幾圈，最後只好放棄，準備回家再上網下單。

男士客群則多集中在一樓與地下一層的運動與休閒品牌區。兩位剛拿到工作簽證、來美不到一年的20多歲上班族說，他們特別留意在中國售價偏高的運動與街頭品牌，「在這邊折扣一打，感覺一下子就變得很『親民』。」但站在一旁、已在紐約工作十多年的華裔工程師陳先生卻有不同感受，「這些品牌比我剛來的時候貴多了，以前20元、30元可買到一件不錯的T恤，現在黑五打完折還要50元、60元，物價真的一年比一年高」。

據市府公布的數據，去年黑五當天，布萊恩公園(Bryant Park)、時報廣場與蘇豪區等熱門購物地區吸引破紀錄的遊客量，單日湧入高達100萬名訪客，今年預料將再度迎來大量人潮。

不過在節日氛圍濃厚的同時，曼哈頓的另一端卻有另一番景象。約70名挺巴勒斯坦的示威者在第五大道的蘋果專賣店外抗議，揮舞標語「以色列正在屠殺兒童，」同時指控蘋果涉入剝削性鈷礦開採，並批評其與ICE及川普總統的關聯，警方逮捕四名拒絕離開或推擠警察的示威者，暫未提出指控。

