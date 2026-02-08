像芙莉蓮哭3天3夜好危險！情緒波動大恐引發「碎心症」 醫點名1族群最危險

熱門動漫《葬送的芙莉蓮》近期更新的內容中，主角芙莉蓮嚎啕大哭了三天三夜，有醫師提醒，大喜或大悲都很危險，可能引發「碎心症」。（圖／翻攝自臉書／振興醫院-CHGH）

熱門動漫《葬送的芙莉蓮》近期更新的內容中，主角芙莉蓮嚎啕大哭了三天三夜，這樣難過竟然真的會傷心！有醫師提醒，強烈的情緒波動，像是極度悲傷、憤怒或喜極而泣，皆可能引發俗稱「碎心症」的「章魚壺症候群（Takotsubo cardiomyopathy）」。

振興醫院今（8）日透過官方臉書發文宣導，以人氣動漫角色芙莉蓮因太難過，嚎啕大哭三天三夜舉例，當人經歷極度悲傷、憤怒或過度喜悅等劇烈情緒時，心臟可能無法承受壓力，進而出現急性心肌病變，引發「章魚壺症候群」。

醫師進一步說明，所謂「章魚壺症候群」，是一種由心理壓力引發的急性心臟功能異常。患者發作時，左心室收縮能力突然下降，心尖部呈現氣球狀擴張，外型類似日本傳統捕章魚用、上窄下寬的陶壺，因此得名。臨床症狀常與心肌梗塞相似，可能出現胸痛、呼吸困難等情形。

在高風險族群方面，醫師指出，中老年女性要特別注意，尤其是停經後的女性，是發病主力；常見誘因包括親友過世、劇烈爭吵、重大驚嚇，甚至中大獎等強烈情緒變化。這類患者在接受冠狀動脈造影檢查時，多半沒有血管阻塞情形，但心臟收縮功能卻明顯下降。

最後醫師強調，多數患者在適當治療下，心臟功能可逐漸恢復，但急性期仍可能出現心衰竭或致命性心律不整等併發症。因此，醫師提醒民眾若出現胸悶、胸痛或呼吸困難等症狀，應盡速就醫檢查，並學習調適情緒，以降低發病風險。

