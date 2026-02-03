「像草莓一樣可愛」檢察官頻騷擾女書記官 轉任彰檢檢察事務官確定
檢察官魏偕峯任職雲林地檢署時，對「像草莓一樣可愛」的女書記官有好感，4年前熱烈追求，藉故攀談，女方困擾不已，其他同事在確認女書記官無交往意願後制止。魏仍多次尾隨、守候，女書記官心生畏懼而提告，雲林地院依跟蹤騷擾防制法判刑；法務部也將他移送懲戒，職務法庭第一審判魏免職，轉任彰化地檢署檢察事務官，第二審駁回他上訴確定。魏事發後改調南投地檢署，現已轉任彰檢檢察事務官。
魏偕峯2022年起透過各種理由贈送女書記官物品，數度藉故攀談，女方十分困擾。女方拒絕追求，但魏認為堅持就能打動人心，女方告知其他檢察官無交往意願，他人也幫忙阻攔。2023年6月至2024年1月，魏持續在上班前至差勤機刷卡處等人，或在署內巧遇時尾隨、以LINE傳送訊息給女方，女方不堪其擾，2024年2月提告。
雲林地檢署調查發現，魏會製造與女書記官獨處的機會，甚至要求對方工作後留下，讓他幫她「一對一補習」，還說出「妳的生肖今年會脫單、會有桃花運」、「希望可以交像妳一樣的女朋友，也會帶女朋友去日本玩」等話語。檢方認定魏違反跟騷法，前年4月29日起訴魏，雲林地院前年9月判魏4月徒刑，得易科罰金定讞。
雲檢也請求檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。魏稱沒有戀愛經驗，和女性同仁相處時有時會遇到「被誤會」的情況，他願認錯、深刻反省也調地，只希望給女方一個安心的環境。
檢評會認為魏偕峯頻繁打電話要求女書記官到他辦公室，已非正常工作往來，害得女方在內勤值班晚間不敢接聽辦公室內線電話，甚至不敢去刷卡機前刷卡，魏的行為已影響女方生活與工作。2024年1月22日中午，女書記官的主管才傳簡訊告知「我剛罵了魏偕峯」、「短期他不會再煩你」，詎料下午1點半魏又在辦公室跟追她，女書記官嚇壞了。
檢評會認為魏偕峯只在乎自己的感覺，不覺得自己的騷擾、跟蹤已觸法，欠缺性平觀念，違反檢察官倫理規範，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。
職務法庭發現，魏偕峯的違失行為高達15項，包括從2023年6月起至8月19日期間，有3個區段他頻繁打電話，還有11次跟蹤行為，且在22天內起傳了50則LINE訊息。職務法庭第一審指出，檢察官若被判處有期徒刑就得免職，魏的品德操守令人生疑，未能謹慎自持，法務部也建議免除檢察官職務，綜合考量後，認為免職後轉任彰化地檢署檢察事務官妥適。
魏提上訴，但職務法庭第二審認為一審認事用法無違誤，駁回確定。
