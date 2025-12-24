像藤蔓生長！美國魔法機器手 抬西瓜、拖木箱

不再只比聰明度，機器人也開始學會溫柔。美國MIT和史丹佛大學，就研發出一款仿生機器人，手臂宛如藤蔓一樣，能慢慢生長，不只能托起整顆西瓜，連成人都能輕鬆抬動。

美國MIT和史丹佛大學，就研發出一款仿生機器人，手臂宛如藤蔓一樣，能慢慢生長，不只能托起整顆西瓜，連成人都能輕鬆抬動。（圖／麻省理工學院官方網站）

白色半透明、宛如藤蔓的機器手，慢慢伸出。以 U 字形繞過大西瓜，接著穩穩托起，水平向右移動，再輕輕放下。

麻省理工學院新聞指出，這款新型機器人由加壓箱體組成，放置在目標物附近。箱體內會伸出細長、藤蔓狀的管子，像襪子被翻轉一樣，不斷膨脹並生長。

美國麻省理工學院與史丹佛大學聯手開發出的藤蔓機器人，由纖細又堅固的氣管構成，透過精準控制氣壓，不只能伸進堆滿積木的箱子，精準勾起小圓環，還能輕鬆抬起水桶，甚至能貼地前進，拖動木箱。

麻省理工學院新聞表示，與傳統的抓手設計相比，這種方式更加溫和。更大尺寸的機器人觸手，甚至可以安全將人從床上拉起來。

柔軟的「魔法手臂」輕輕纏繞在病人身體下方，結構類似吊帶，不需要護理人員，也能搬動病人。研究團隊希望，這項技術不只用在倉儲、搜救，未來也能走進醫療照護現場。而這類仿生機器人，中國大陸也積極研發。

中國科學院蘭州化學物理研究所研究員表示，我們在仿章魚的觸手變形的同時，對它的吸盤做了結構的設計。我們在這個吸盤裡面，做了小的氣道，讓它主動吸附。

以章魚觸手為靈感，大陸透過研發超分子水凝膠材料，搭配 3D 列印打造特殊吸盤結構。除了能吸起玻璃杯，如果換成豆腐，吸盤輕輕一貼，提起、放下，完好無損，連一點指痕都沒有。這些伸縮自如的機器手臂，正在讓機器人，變得更聰明，也更溫柔。

