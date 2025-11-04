像被老虎咬過！托運行李「6萬元物品全碎」 他怒批航空公司擺爛

國際中心／李紹宏報導

開心搭飛機，結果拿到行李爛成一團，誰能接受？根據外媒《紐約郵報》報導，一名男子搭乘瑞安航空（Ryanair）並下飛機後，準備到行李轉盤拿行李，結果行李等不到；詢問機場服務台後才發現行李爛成一團，「像被老虎咬過」，讓他相當傻眼，也怒批航空公司不負責。

旅客控訴，下飛機後，收到一團爛行李，價值2000美元物品全毀。（圖／翻攝自Reddit@Dazzling-Fan-6526））

報導指出，受害旅客在社群媒體Reddit控訴，當時他從法國尼斯飛往倫敦的航班時，在行李轉盤遲遲未等到自己的行李，並詢問機場服務台後，才看到地勤人員抱著一堆行李碎片與散落物品走來，包含內衣物等，其價值1500英鎊（約新台幣6萬元）的物品被徹底「撕碎」，「我的鞋子被劃破了，襯衫看起來像是被燒過又撕破了」、「我的內褲被撕碎了，行李箱也被弄得面目全非，我的無人機遙控器也被砸成了碎片」。

該名乘客表示，瑞安航空地勤要求他在 48 小時內提交理賠申請，並附上總計1500英鎊的受損物品收據。然而，儘管乘客依規定詳列損失，但航空公司的態度冷漠，事發兩週以來多次追蹤，不僅沒有任何道歉，連回覆都遲遲未收到。由於求償無門，他最終憤而在網路上公開這段經歷，希望能藉由輿論壓力促使瑞安航空出面負責。

受害乘客搭乘歐洲廉航「瑞安航空」。（圖／翻攝自維基百科）

事件曝光後，引發網友議論，直呼「這損失真是太驚人了」，建議乘客求償到底。瑞安航空官網指出，受損行李賠償需在「15個工作日內」完成，遺失行李則需「28個工作日」或待追蹤程序結束後處理，強調若乘客對結果不滿，可向當地的替代爭議解決機構提出申訴。

