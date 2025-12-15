「像被電鑽鑽臉」的痛折磨她12年！雙影像導引微創術終結三叉神經痛

三叉神經痛發作起來讓人痛不欲生，三總首創「電腦斷層與超音波即時同步化」導引射頻燒灼術，精準對位，大幅降低誤扎血管出血風險。

薛女士12年前第1次發生三叉神經痛，迎面吹來的風讓她猶如被電到，右臉頰刺痛不已。起初還能靠止痛藥、癲癇藥物等控制，但後來發作頻率愈來愈高、疼痛程度愈來愈強，儘管每次發作只有幾秒鐘，但「就像電鑽，好幾次痛到想一了百了。」

直到透過超音波與電腦斷層雙影像即時同步導引，進行射頻燒灼術，精準針對神經進行電燒調節，終於擺脫多年夢魘，今年7月和11月兩次接受該療法後，迄今未再發作，重拾生活品質。

薛女士(中)在三總接受高階影像與超音波即時同步化導引射頻燒灼術，擺脫多年三叉神經痛的困擾。圖片來源 / 謝佳君攝

8成來自血管壓迫，好發50多歲

三叉神經痛是臉部疼痛最常見的原因之一，三軍總醫院整合疼痛治療中心主任徐永吉解釋，三叉神經包括眼支、上顎分支和下顎分支，8成是因為血管受到壓迫、刺激神經而引發劇烈疼痛，也有少部分是腫瘤壓迫、多發性硬化症造成神經炎或神經感染，例如帶狀皰疹長在下顎分支的神經。

徐永吉說，由於腦容量會隨年紀增長而逐漸退化，腦組織和血管容易變形扭曲而造成壓迫，因此三叉神經痛常發生於成年人及老年人，平均發病年齡為53～57歲，女性又多於男性，常表現出顏面單側劇烈、陣發性的疼痛，病人常形容像被電擊、針刺、燒灼、甚至爆炸般，痛不欲生。

超音波＋電腦斷層同步導引，精準對位、降低出血風險

三叉神經痛的治療可使用止痛藥或抗癲癇藥物，以穩定三叉神經痛，如果藥物治療效果不佳或不適合用藥，例如出現過敏等副作用，再考慮微創治療或手術。其中，微創手術的射頻燒灼術將細針的針尖送至顱底的神經孔，再透過電燒調節神經，適合高齡或無法麻醉者。

但因三叉神經位置深埋在顱骨內，又有層層顱骨、肌肉、血管和神經等包圍，相當仰賴影像導引，扎針位置若不準確，除了達不到效果，還可能穿刺血管，造成出血，病人治療後臉部腫起。而且傳統用X光線透視導引，判讀顱骨結構更困難，直接從嘴角往上扎針，若不慎穿進顱內，還可能造成腦血管出血。

三總從2024年開始，將超音波搭載電腦斷層，先對病人的顱底神經孔進行電腦斷層掃描，接著將顱底電腦斷層的影像傳送到超音波機器中、按下「同步鍵」，超音波的探頭擺到病患臉上，就能從超音波螢幕上出現電腦斷層的影像，當超音波探頭挪動，電腦斷層影像也會與超音波影像同步變化。

三軍總醫院放射診斷部心肺血管診斷科主任許一智解釋，超音波可以清楚呈現血管，但遇到骨頭就會被遮蔽，電腦斷層則不受骨頭影響，結構明確，缺點是無法避開血管，因此兩者搭配即時同步化使用，能發揮互補作用，超音波影像標出要放置針尖的神經孔洞，就能快速精準出手。

許一智說，三總迄今已應用「電腦斷層與超音波即時同步化」的導引技術，為10多位罹患頑固性三叉神經痛的病人進行神經射頻燒灼術，達到100％的精準定位，病患均有不錯的療效。

從定位到治療，全程約40～60分鐘，徐永吉表示，術後觀察10分鐘沒有不舒服即可返家，1～2週後回診追蹤，術後約可維持4～12個月不復發。若是血管受壓迫（非腫瘤壓迫引起）引起的三叉神經痛，搭配調整壓力或作息，有機會維持更久不發作。

