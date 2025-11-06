像複製貼上！陸夫妻被封「史上最像」 網：快驗DNA

中國廣東一對夫妻長相相似，宛如雙胞胎。（翻攝自微博極目新聞）

常聽人說，情侶或夫妻在一起久了會變成「夫妻臉」，一般都是指雙方給人的感覺或氣質越來越像；不過中國廣東有一對夫妻在一起生活2年後，真的越看越像，讓網友直呼「簡直是複製貼上」。

共同生活2年變「夫妻臉」

根據《極目新聞》報導，梁女士與丈夫何先生在2022年春天透過相親認識，初次見面時彼此並不覺得長相有相似之處。沒想到交往結婚後，越來越多人說他們長得像，尤其是結婚後。梁女士笑說，兩個人長期在一起生活，就會越來越像，這種說法不是沒道理。

網友笑稱要驗DNA

這對夫妻一起出鏡的影片在網路上曝光後，網友紛紛表示，「跟雙胞胎似的」「像一個人」「雙胞胎都沒那麼像」；也有網友半開玩笑地說，「真的不是小時候走散的兄妹嗎？」「我感覺有必要驗一下DNA」

廣告 廣告

儘管外貌相似，但梁女士表示兩人個性截然不同。她自己的個性急，丈夫則比較穩重，兩人剛好互補，何先生也說：「她搞業務永遠是風風火火，說拍板就拍板，而我覺得做事要穩一點，不能冒進。」目前夫妻倆合開一家藥材湯料店，一起為未來打拼。

更多鏡週刊報導

包裹被退竟鑽出「箱菇」 網笑：生命會自己找出路

肉圓、爌肉飯回來了！7日解禁宰令 業者：8日開賣

最接近藥物的超級食物！醫師揭吃菇4大好處 還能降低失智風險