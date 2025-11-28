「像針插在眼睛裡」！雪碧砸近千萬整形 曝後遺症痛苦喊：受不了

娛樂中心／綜合報導

雪碧（方祺媛）分享整形的後遺症。（圖／翻攝方祺媛臉書）

網紅雪碧（方祺媛）受封「情色教主」，擁有漂亮臉蛋和火辣身材，而她也從不避諱坦言自己是靠「進廠維修」，在整形上砸下逾千萬費用的雪碧，近日也吐露眼睛整形之後所產生的後遺症，形容眼睛痛到彷彿有針插在裡面。

雪碧日前分享眼睛整形帶來的困擾，據她描述，眼睛因為乾眼症導致角膜破皮，除了不能長時間戴隱形眼鏡之外，而且也不能夠化妝，甚至還得常常找眼科醫師看診拿藥。

而最讓雪碧受不了的是眼睛產生的疼痛感，宛如「有針插在眼睛裡」，想必十分的不舒服，貼文曝光之後也引來許多網友關心，呼籲雪碧要保重身體，其實，這不是雪碧首次分享關於整形的後遺症，之前她就透露因為提眼肌手術做過頭，結果導致無法闔眼的慘況。

雪碧形容眼睛彷彿有針在插。（圖／翻攝自臉書）

