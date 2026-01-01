像閃電般突然出現 三叉神經痛 好發中老年人

四十五歲林先生，過去得過帶狀皰疹，帶狀皰疹好了之後，開始感覺臉頰時不時刺痛，舉凡日常生活中刷牙、漱口、咀嚼食物，喝液態食物，凡是觸碰到臉頰的動作，都會導致右耳沿伸至下巴刺痛感，伴隨被電流電到的麻木感覺。急性期嚴重發作時痛到徹夜難眠，醫師診斷為三叉神經痛。

執業中醫師林庭竹表示，三叉神經痛一般好發於四、五十歲中老年人，發作時疼痛像閃電一般突然出現，持續時間短則數秒，症狀長則二分鐘，疼痛非常劇烈，像刀割、燒灼、電擊、針刺一樣的感覺。病情嚴重時臉頰會抽搐，嘴角會向疼痛的地方牽延，甚至出現流鼻涕、流眼淚，鼻黏膜、眼結膜充血等症狀。

三叉神經痛是一種極為痛苦的神經性疾病，患者經歷臉部短暫劇烈疼痛。林庭竹指出，三叉神經痛是指三叉神經分布區域內出現的突發性、劇烈的疼痛，通常只影響一側面部。疼痛特點為陣發性，如電擊般，持續數秒至數分鐘，觸發因素可能包括觸摸、進食、說話或風吹。林庭竹醫師進一步指出，三叉神經痛最常發生在第二、第三分支，說話、刷牙，任何臉部動作都會痛，常被患者誤認為牙痛。三叉神經痛也可能是帶狀皰疹後遺症，一旦免疫力變弱時就發生疼痛，痛起來連吃止痛藥也沒效，患者感到十分困擾痛苦。

三叉神經痛在古代稱為面風、面痛，面風就是指臉部受到風邪影響。隋朝《諸病原候論》記載，「頭面風者，是體虛，諸陽經脈為風所乘也。」人體十二經脈分為六條陰經和六條陽經，六條陽經都匯集在頭面部。體質虛弱的人，陽經容易受到風邪導致氣血不順暢，這時就可能出現三叉神經痛。