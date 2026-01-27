像F1團隊般精密合作 花蓮慈院完成高難度「不輸血肝移植」

慈濟器官移植團隊，正在進行東部器官移植手術的創舉～不輸血肝臟移植手術。（圖：慈濟醫院提供）

花蓮慈濟醫院器官移植團隊，近日以如同F1賽車團隊般的精密分工與策略，成功完成一項高難度的「不輸血肝臟移植手術」，為一對父女重燃生命希望，也展現台灣尖端醫療的團隊實力。

62歲的父親因B型肝炎導致肝硬化及肝癌，需換肝救命，28歲的女兒毅然捐出部分肝臟。這項親屬間移植手術，成為醫療團隊的重大挑戰。傳統肝移植常需輸用大量他人血液，可能帶來感染、免疫反應甚至癌症復發的風險。

外科部主任陳言丞醫師指出，所謂「不輸血」策略，並非手術中完全不失血，而是醫學上的「輸血最小化」～盡一切努力避免使用他人捐贈的血液，以降低相關風險。這就像F1賽車追求極致性能與安全的平衡，需要事前周密規劃與臨場精準執行。

林修賢（右）醫師與李懿軒（左）醫師正在為即將接受捐贈的父親進行肝臟移植前的處理。（圖：慈濟醫院提供）

團隊將整個流程比喻為一場F1賽事。術前，如同賽車調校期，團隊為病人補充營養與造血劑，將身體狀態提升至最佳。術中，外科醫師如賽車手專注操作，麻醉團隊則像策略組，嚴控血壓以減少出血，並使用「自體血回收系統」，將病人流失的血液處理後再輸回，實現血液資源最大化。

團隊更引進即時血液監測儀器，如同F1的遙測系統，能精準判斷該補充何種凝血成分，避免不必要的輸血。同時，他們也設定明確的安全界線，一旦觸及預設的風險值，便立即啟動備案，改為傳統輸血，確保病人安全絕不打折。

麻醉部李佳玲（中）主任化身「不輸血肝臟移植手術的策略長」，精準控制血壓以減少肝臟切離時的靜脈出血。（圖：慈濟醫院提供）

麻醉部主任李佳玲說明，不輸血策略能降低感染與癌症復發機率，幫助病人加速恢復，但必須在「不輸血的好處」與「貧血風險」間取得完美平衡，這正是團隊合作的精髓所在。

醫師細心地從捐贈的女兒身上取出部分肝臟，這也是完成肝臟移植的重要關鍵。（圖：慈濟醫院提供）

這項手術是花蓮慈院移植團隊第927例器官移植。陳言丞強調，團隊挑戰極限，是為了給病人更安全、品質更好的治療。這場「醫療版F1賽事」的成功，不僅挽救了一個家庭，更證明了透過跨科室的緊密合作與科學化策略，台灣醫療團隊能在生死關頭創造無限可能。（梁國榮報導）