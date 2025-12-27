僑信國小第28屆美術班畢業展登場 展藝高飛展現學子翱翔的未來

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】僑信國小第28屆美術班畢業製作以「展藝高飛」為主題，於員林市立美術館隆重展出。展覽不僅呈現學生多年來的藝術學習歷程，更透過四大主題面向，引領參觀者感受僑信學子展翅高飛、邁向未來的創作能量與想像力。

僑信國小美術班28屆畢業製作隆重登場，在開幕式看見學美術的小孩無限創意。（圖／記者周厚賢攝）

有別於一般以平面作品為主的美術展覽，僑信國小美術班秉持「年年創新」的精神，於2025年推出「關於飛翔的21種想像」。展場中可見裝上想像之翼的飛機、化身為鳥類、昆蟲與動物的立體創作，並融入學生親手編織的作品與複合媒材，展現藝術形式的多元性，也讓人看見這群即將邁向新階段的學姊們，在藝術領域中所展現的異想天開與專業潛力。

廣告 廣告

不只是精熟於藝術創作，美術班學子在動態表演上更能散發活力熱情。（圖／記者周厚賢攝）

開幕典禮中，朝見國小校長黃榮森以學姊們的創作成果為榮，並親自為貴賓導覽各件作品，細心解說創作構思與技法。他表示，在指導老師的引領下，每一位學生都能發揮無限創意，並嘗試結合科技元素，突顯當代藝術特色，使美術不再侷限於平面繪畫，而是透過隨手可得的材料與科技融合，展現孩子們對文化傳承的思考與創造力。

美術班的小孩不管未來升學是否持續科班發展，在他們人生中已奠定藝術的創意於人格特性裡發跡。（圖／記者周厚賢攝）

家長會長彭美淇在致詞時動情分享，這些年陪伴孩子與美術班同學一步步迎接挑戰、持續成長的歷程。她代表全體美術班及學校家長，向辛勤付出的指導老師表達最高敬意。她指出，正因有這群孜孜不倦、用心陪伴的老師，才能讓對美術懷抱熱情的孩子，自四年級起踏入藝術殿堂，逐步啟蒙創作思維。即使未來不一定朝專業美術發展，這段藝術學習的歷程，已為孩子們的人生注入源源不絕的創意，讓成長之路始終有藝術相伴。