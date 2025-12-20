



僑信國小第28屆美術班畢業成果展「展藝高飛」12月17日至28日在員林市立美術館盛大展出，今(20)日上午10時舉辦開幕式，由員林市代理市長賴致富、縣政府秘書賴沛然、市民代表林玟佑、張偉傑、林育生等，立法委員陳素月、縣議員凃俊任、張欣倩、劉惠娟等，僑信國小黃榮森校長、員林國小蕭勝斌校長、員林國中劉仁傑校長、明倫國中鄭宇森校長、員林高中楊豪森校長，各里長以及全體市民朋友一同歡欣迎來展覽的開幕。

代理市長市長賴致富表示，今天進到這個場域感受到孩子們豐富的創作力，看著這些作品讓人感覺特別療癒，僑信國小美術班畢業展覽也是今年的壓軸場，為2025年劃下最美麗的句點。相當感謝王惠美縣長大刀闊斧進行黃金帝國的都市更新計畫，其中公共藝術空間市公所與縣府將一起努力朝向「美術館」的規劃，一座屬於市民真正的美術館將會誕生，非常感謝王縣長對於員林的藝術與教育投注大量的資源，也非常感謝黃校長及各位教師、家長們對於教育的用心。

僑信國小第28屆美術班畢業成果展 「展藝高飛」市立美術館展出

賴代理市長同時也表示，員林市立圖書館也有滿滿的聖誕節氛圍，都是同仁努力的結果。今天晚上在員林公園「2025員林平安YA」聖誕節活動，有8公尺高的聖誕樹點燈還有踩街活動，邀請大家晚上一同來聚!

黃榮森校長表示，僑信國小長期紮根美感教育，培養具藝術素養與創新思維的年輕學子，本次成果展呈現美術班學生學習歷程的總回顧，也是他們展翼高飛、邁向未來的嶄新起點，更展現僑信國小、美術班教師及家長團隊持續耕耘的成果。

本次展覽共有四大展區：1：《關於飛翔的21種想像》為一幅長達5公尺的集體創作，集結21位畢業生的創意與想像，象徵以藝術為翼、乘夢飛翔，並融入梭織作品，增添細節與層次感。2：《藝啟・展開・光盒作用》結合LED燈光影與綠意盎然的鹿角蕨紙藝，象徵學生在藝術光合（盒）作用下茁壯成長，綻放光彩。3：《幻獸線蹤》系列運用傳統妝佛技藝「漆線雕」結合現代雕塑創作，作品展現傳統工藝的細膩與當代造型的創新，同時提供觀者對於文化傳承的思考。4：《藝欣二用》系列以趣味的互動形式重新詮釋21幅世界名畫，觀眾可隨著視線移動見到畫作的漸變效果，象徵藝術多重視角與再創造的無限可能。

「展藝高飛」不僅是美術班學生藝術學習歷程的成果，更是一場夢想與創意齊飛的藝術饗宴，誠摯邀請市民朋友、家長及藝術愛好者蒞臨員林市立美術館，感受由孩子們帶來的純真與創意，共同見證他們展翅飛翔的精彩時刻。

