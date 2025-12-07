僑光主辦SGIoT 2025國際研討會與國際接軌

僑光科大董事長陳伯濤（右三）參與國際智能電網和物聯網研討會。（僑光科大提供）

記者徐義雄／台中報導

僑光科技大學與歐洲創新聯盟共同舉辦2025國際智能電網和物聯網研討會(EAI SGIoT 2025)。美國、日本、法國、印尼、大陸與台灣等國家的研究人員與會，研討會採實體及視訊混合方式進行。有二十多篇論文發表，會議由僑光科大主辦，顯示僑光在物聯網技術與應用的影響能力。

僑光科大設計與資訊學院與數位發展部合作，取得全國大專院校第一個5G專網執照，建立5G元宇宙研究室。

設計與資訊學院獲教育部補助，成立全國唯一的電競遊戲菁英培訓基地，電競教學與競賽設備全國第一。學校用一流的設備打造一流的人才，將推動5G智慧校園相關應用。

廣告 廣告

研討會由設計與資訊學院籌辦，就是一個很好的學術交流平台，透過論文發表、先進技術講座和討論，僑光科技大學與國際接軌，對前瞻技術研究做出貢獻。

僑光科大董事長陳伯濤說，因應人工智慧結合物聯網以及5G通訊傳輸發展所帶來的變動，透過論文發表、先進技術講座和討論，僑光科大與國際接軌，並對未來前瞻技術研究做出貢獻。學校推動5G智慧校園相關應用，發展人工智慧、深度學習、資訊安全等先導技術，透過研討會的舉辦，深化學校的國際學術交流與合作，為人工智慧物聯網(AIoT)時代的來臨開創新局面。

大會邀請兩位國際重量級的 IEEE 院士擔任專題講者──美國喬治亞理工學院的 Ian F. Akyildiz 教授，以及日本東北大學的Nei Kato教授。兩位大師的演講主題皆聚焦於 6G 與 AI 驅動之智慧通訊的前沿發展，內容涵蓋 IRS、DT、MEC、WiGig 等關鍵技術，探討如何提供即時、超可靠且高頻寬的連結。

演講深入分析 AI 深度融入實體層至資源管理所帶來的預測、最佳化與分散式智慧能力，以及面臨的可解釋性、穩健性與系統整合等挑戰，強調 AI-Native 架構將是建構自主高效未來網路的核心方向。大會由彰化師範大學資工系鄧德雋特聘教授擔任主持人，全程指導與引領議程。