僑光科大助中高齡長者玩轉AI創意

「銀向學習二點０創齡無極限」計畫，僑光科技大學推廣教育中心，舉行活動成果發表會。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府社會局推出「銀向學習二點0創齡無極限」計畫，為中高齡長者帶來全新的學習體驗。僑光科技大學推廣教育中心十八日舉行活動成果發表會，僑光科技大學圖資大樓玻璃屋展示學員們作品，活動有趣，長者們接觸到最新的科技與創意

這次計畫課程，長者們試著以「壯世代教科文協會」的引導式寫作，創作自己的自傳書。透過這些自傳，深入地認識自己的故事，僑光科大行銷與流通管理系新電腦設備，結合生成式AI工具，創作出各種照片、動漫影音、影片和虛擬圖片設計。學習變得有趣，長輩們體驗到科技的便利與成就感。

社會局長青福利科每年投入資源，致力中高齡長者活動的推廣。這次計畫的目的是希望讓所有市民都能活得健康且愉快，要「活的老」，還要「活的好」。吃得飽、睡得足，活動力強、學習力讚，最重要的是提升幸福感。

鼓勵長者們與年輕世代共融成長，在AI與創意共融的時代，學習不再受到年齡的限制，成為跨世代交流的橋梁。這次計畫就是要讓中高齡長者在寓教於樂的方式，提升學習的樂趣，與年輕世代互動，分享彼此的生活智慧。