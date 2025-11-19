僑光科大機械系閃耀國際 勇奪波蘭國際發明展雙料大獎

僑光科技大學機械與電腦輔助工程系以「智慧全向電動棧板車」脫穎而出，奪下金牌與大會特別獎雙料榮耀。(僑光科大提供)

記者徐義雄／台中報導

2025年第十九屆波蘭國際發明展11月上旬在華沙哥白尼科學中心登場，吸引來自全球15國、逾300件創新作品同場競技。僑光科技大學機械與電腦輔助工程系以「智慧全向電動棧板車」脫穎而出，奪下金牌與大會特別獎雙料榮耀，為台灣技職教育再添國際光彩。

此次獲獎「智慧全向電動棧板車」，結合麥克納姆輪與輪轂馬達技術，傳統棧板車能自由前進、橫移、斜向及原地旋轉，大幅提升搬運效率與靈活度。電動助力系統更有效減輕操作人員手腕與下背負擔，降低職業傷害風險。該設計直接導入現有倉儲環境，為產業搬運作業提供高機動與高效能的新解方。

參賽團隊由大三學長帶領大一新生共同研發，展現僑光科大重視「傳承與共創」的教育精神。跨年級合作讓創意與技術激盪出更多火花，也成為師生共同努力的最佳見證。

僑光科大校長余致力說，機械系今年招生率高達百分之百，顯見教學品質與學生口碑深獲肯定。這次得獎展現僑光師生的創新能量與團隊精神，持續推動「學用合一、創新實踐」教育理念，更多青年在實作中發光發熱。

僑光董事長陳伯濤表示，這項榮耀屬於全體僑光人，象徵學校在創新教育與實作研發上的成果。承諾持續投入研發資源、深化產學連結，協助學生將創意轉化為社會價值。

僑光科大推動國際交流與創新教學，鼓勵學生勇闖世界舞台。波蘭國際發明展的亮眼表現，印證該校在培育具國際競爭力人才上的卓越成果，展現台灣技職教育無限潛能。