僑光科大落實全民原教 AI互動體驗 成果展出豐碩

僑光科技大學原住民族學生資源中心，舉辦年度成果展。（僑光科大提供）

記者徐義雄／台中報導

僑光科技大學原住民族學生資源中心26日舉辦年度成果展，以「落實全民原教、展出豐碩成果」為主題，透過動靜態展示與豐富多元的文化體驗活動，展現學校在推動原住民族教育及學生輔導上的耕耘與收穫。活動現場氣氛熱絡，結合傳統與科技的互動體驗，校園充滿濃厚原民文化氣息。

僑光科大校長余致力說，「學校高度重視多元文化的融合與發展。原資中心是原民生在校園中溫暖的家，更是全校師生認識、理解與尊重原住民族文化的重要平台。展出的豐碩成果，展現學校落實全民原教的決心與行動力。」

廣告 廣告

學務長蔡源成與觀餐院長馮翰士指出，學校在原住民族學生提供課業精進、職涯規劃藍圖、獎助學金申請輔導與就業。另一方面，堅定不移地將社會關懷融入教育，連續 22 年推動「送愛到臺東」原鄉服務。

僑光學務長蔡源成(右)與觀餐院長馮翰士(左)穿著原住民服飾。（僑光科大提供）

市政顧問張昭友、台中市都原住民族家庭服務中心高秀珍組長及議員吳建德對於僑光科大努力給予高度肯定。

成果展活動宛如一場原民文化嘉年華。原資中心精心規劃「原民市集」與趣味橫生「闖關活動」，吸引大批學生參與。

最受矚目的莫過於二頭香氣四溢的「原民烤豬」分享，參與者大飽口福。為讓師生深度體驗原民工藝之美，設置「原民飾品DIY」與獨特的「阿美陶DIY」手作區；活動結合時代趨勢，推出嶄新「原民AI互動體驗」，以科技視角探索原民智慧；道地的「原民美食體驗」，透過味蕾感受部落風情。

豐富多元的文化體驗活動，展現學校在推動原住民族教育。（僑光科大提供）

僑光原資中心主任楊仙維說，114年度該中心深耕原住民學生的關懷輔導工作，成為學生堅強的後盾，舉辦多場「原民文化推廣講座」，提升校內師生文化敏感度。

「教職員工及學生的部落參訪活動」，帶領大家實際走入部落，領略原鄉文化脈絡；「原民藝文展」及完成校園內極具特色的「原民文化意象牆」建置，原民美學融入校園環境，文化交流成為日常。