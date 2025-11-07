僑光科大表揚18績優實習機構

僑光科大舉辦「僑光科技大學2025第6屆產學合作績優實習機構頒獎典禮」。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

僑光科技大學深耕實務教學，推動「做中學、學中做」為核心的深度校外實習制度，培育學生具備職場接軌與即戰力的就業實力。展現產學合作培育人才的豐碩成果，僑光科大七日在僑光館國際會議廳舉辦「僑光科技大學二０二五第六屆產學合作績優實習機構頒獎典禮」。

典禮表揚與僑光攜手合作、績優實習機構，企業在培育青年專業人才貢獻。各機構推薦實習留任表現優異、代表性之學生，頒發「績優實習校友獎」，見證學生從實習到就業歷程，實習成果薪火相傳，展現僑光「學用合一、畢業即就業」教育理念。

獲選之企業共計十八家，涵蓋金融、餐飲、製造、零售與教育等多元產業，包含：中國信託、台中銀行、台新銀行、三信銀行、富邦證券、大雅廚具、寶雅國際、星巴克、王品集團、瓦城泰統集團、豆府餐飲集團、小滬春、貳樓餐飲集團、神腦國際、燦坤實業、橋椿金屬、東益報關行、何嘉仁等優質企業。

僑光科大董事長陳伯濤說，透過產學合作平台，學校與企業共同打造「實習即就業、學習即職場」教育模式，深化產學連結，協助更多青年學子順利銜接職場、展現專業價值。