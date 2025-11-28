僑光科大迎新鄰居 台中會展中心啟用 注入產業新能量

僑光科大設計與資訊學院及觀光與餐飲學院組成百餘名師生團隊，參訪「台中工具機暨智慧製造展」。(僑光科大提供 )

記者徐義雄／台中報導

台中國際會展中心（TICEC）10月21日啟用，陸續舉辦多場國際產業展，宣告中台灣產業鏈正式與全球接軌。距離會展中心僅約500公尺的僑光科技大學因此受惠，校方帶領學生進入展場，深化技職教育與產業實務的結合。

僑光科大設計與資訊學院及觀光與餐飲學院組成百餘名師生團隊，參訪「2025台中工具機暨智慧製造展」。

僑光科大表示，走入展會第一線，學生掌握智慧製造、AI技術與機械產業最新發展；此外，不同國籍學生的參與，可望將台灣機械產業能量推向國際。

僑光科技大學創校61年，以商管領域享譽中部。面對工業4.0與AI浪潮崛起，僑光科大五年前啟動中長程轉型計畫，大幅投入AI研發與跨域人才培育。經歷多年努力，轉型為中台灣重要的AI研發與教學基地，為區域產業升級奠定關鍵基礎。

機械系主任王以莊指出，董事長陳伯濤畢業於台大電機系，致力將僑光打造為百年綜合型大學，推動工程學院籌設，補足人才培育的最後一塊拼圖。

配合中台灣智慧製造聚落發展，僑光成立「機械與電腦輔助工程系」，整合既有的資訊科技系AI能量，瞄準半導體、航太及精密製造等關鍵產業。該系首屆招生即達100%，資訊科技系招生率高達93.4%，反映中部產業界對僑光人才的需求與肯定。

光科技大學坐擁中台灣少見的產業聚落地利，校園東側緊鄰生產經國號戰機漢翔航空工業與研發飛彈的中科院；南側為全台指標性的逢甲國際商圈；北至西側則連接台中國際會展中心、台積電廠區、台中工業區及台中精密園區，形成完整的軍工、科技與製造業生態鏈。

會展中心啟用，工程領域相關科系在研發合作與教學資源上受惠，旅館、會展及觀光餐旅科系因國際級展場的到位而擁有豐富的實習與就業機會。

觀光與餐飲學院院長馮翰士說，善用會展中心資源，結合僑光在AI、觀光、智慧製造等領域的專業量能，透過產官學合作機制共同培育具國際競爭力的人才，推動中台灣產業的國際化進程。僑光科大與台中國際會展中心的相鄰，象徵學界與產業界的緊密串聯，促進區域發展與技術創新的重要基石。

僑光科大強調，深化AI、智慧製造與會展產業的跨域合作模式，藉由教學革新、實務場域扎根與企業鏈結，強化人才培育與產學研合作動能。

國際展會持續進駐台中國際會展中心，有更多與企業合作的機會，包括跨國企業實習、技術專題、人才共育計畫等。全球競爭與科技轉型加速之際，掌握趨勢與持續創新，是中台灣產業升級的重要關鍵，僑光與會展中心的緊密連結，持續為區域帶來新能量。