僑光科大AI成果展登場 跨科技×USR展現技職教育新典範

僑光科技大學舉辦「跨科技服務成果展」。(僑光科大提供)

記者徐義雄／台中報導

因應數位經濟浪潮，僑光科技大學24日至25日舉辦「跨科技服務成果展」，以「AI數位科技×USR」為主軸，展現該校培育AI數位應用與服務創新人才上的成果。活動結合教育部實作場域計畫，與台中市外埔區農會合作，透過創意市集與AI應用展示，呈現學生以科技實力回饋地方、創造社會價值。

成果展是教學成果的驗證舞台，展現僑光學子如何以AI洞察產業等需求。(僑光科大提供)

成果展內容涵蓋AI在行銷、營運與顧客體驗等多面向的實作案例。學生團隊運用人工智慧分析數據、優化流程，協助外埔區農會及在地農民提升產品品牌曝光度；藉由創意市集推廣地方特色農產且邀請東南亞外籍生參與開幕走秀，展現校園多元文化風貌。科技應用更貼近生活與產業需求。

僑光科大與台中市外埔區農會合作，透過創意市集，推廣地方特色農產。(僑光科大提供)

僑光科大董事長陳伯濤博士指出，AI已成為各行各業的共同語言，學校教育的目標不僅是讓學生理解科技，培養其「讓科技落地」的能力。此次成果展是教學成果的驗證舞台，展現僑光學子如何以AI洞察產業需求、優化服務流程、提升營運效能的最佳實例。

僑光科大校長余致力說，未來商業與科技人才的關鍵競爭力，在於能否結合AI技術解決真實問題。僑光科大推動AI與USR整合，深化與地方產業的合作，技職教育成為連結創新與實踐的重要橋樑，打造產學共榮的新典範。