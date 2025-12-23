僑光科技大學學生會 舉辦「小鹿心動點燈聖誕市集」

僑光科技大學學生會12月22日至23 日舉辦「小鹿心動點燈聖誕市集」，校園內規劃多元特色攤位，營造溫馨熱鬧的聖誕節慶氛圍。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

僑光科技大學學生會12月22日至23 日舉辦「小鹿心動點燈聖誕市集」，校園內規劃多元特色攤位，營造溫馨熱鬧的聖誕節慶氛圍，吸引眾多師生踴躍參與。

活動邀請僑光科技大學 UPS 熱舞社帶來精彩演出，動感舞蹈展現學生社團青春活力，為市集活動增添豐富多元的藝文亮點。

藝人吳思遠進行快閃演出，驚喜現身校園，以真摯動人的演出與師生近距離互動，為活動現場掀起熱烈迴響。

12月22 日傍晚舉行聖誕點燈儀式，校長余致力、學務長蔡源成及眾多師長抵現場，共同點亮校園聖誕燈飾，象徵祝福與希望，為冬日校園注入溫暖與歡樂的節慶氣息。

活動展現學務體系對學生的關懷精神，呼應學務處推動「六心服務」理念，秉持 愛心、關心、用心、耐心、熱心、細心 的核心價值，學習輔導、生活照顧到校園支持，關懷僑光學生，落實以學生為本的服務精神。

聖誕點燈儀式為僑光科技大學學生會每年延續的重要校園傳統，活動於樹頂懸掛象徵希望與祝福的「僑光之星」，燈光亮起的瞬間，寓意點亮學子心中的夢想與未來，凝聚全校師生對新一年的期許與祝福。

這次活動呼應僑光創辦人辦學理念與校訓「明誠立信」之精神，透過節慶活動結合公益行動，引導學生在實踐中培養誠信品格與關懷社會的核心價值。

透過「小鹿心動點燈聖誕市集」活動，僑光科技大學學生會營造溫馨的校園節慶氛圍，展現學生多元策劃與執行能力，凝聚校園向心力，呈現僑光學子青春活力與正向能量。