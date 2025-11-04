僑務通訊社社長到大葉大學 分享海外視角下的媒體敘事與公共溝通
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學D無窮學院「敘事溝通微學程」於昨（3）日下午舉辦專題講座，邀請僑務委員會僑務通訊社吳曉竹社長，以「海外視角下的媒體敘事溝通—從僑務新聞與活動實踐談公共溝通與形象傳達」為題，與師生分享其多年海外新聞採訪與公共傳播的豐富經驗。
▲僑務通訊社吳曉竹社長與大葉大學師生分享海外視角下的媒體敘事溝通。（記者林明佑翻攝）
吳曉竹社長與大葉大學侯雪娟副校長、設計學系莊文福副教授、通識教育中心「敘事溝通微學程」暨中文教學群召集人張加佳助理教授，以及參加活動的學生，進行深度對話，探討媒體敘事在國際傳播與文化形象建構中的關鍵角色，現場氣氛熱烈。
▲僑務通訊社吳曉竹社長(前排中)與大葉大學師生合影。（記者林明佑翻攝）
吳曉竹社長長期深耕僑務新聞第一線，曾多次赴世界各地採訪僑界活動與海外華人事務。她在講座中指出，媒體是文化傳播與公共溝通的重要橋樑，而「敘事」則是建構信任與形象的核心，新聞不只是報導事件，更是以故事的方式，讓海外民眾看見臺灣的溫度與價值。
她以多段真實採訪案例，說明如何在不同文化脈絡下，平衡政府政策訊息與民間聲音的呈現，並強調媒體工作者在跨文化溝通中應具備的敏銳觀察力與同理心。她提到，面對多元文化受眾，媒體必須學會傾聽，理解語言背後的文化脈絡，這樣的溝通才具有影響力。
侯雪娟副校長表示，大葉大學長期重視跨域整合與實務應用，「敘事溝通微學程」正是培養學生以語文、美學與媒體思維進行公共表達的重要平台。她肯定此次講座讓學生從海外視角認識媒體專業，並思考如何以故事力推動社會溝通與永續發展。
通識教育中心張加佳助理教授則指出，敘事溝通能力是當代社會不可或缺的核心素養，透過實際案例的分享，學生能更清楚理解「敘事」如何成為連結地方與國際的文化語言。
設計系莊文福副教授也以視覺設計觀點回應，強調影像敘事與品牌形象在公共傳播中的互補關係，鼓勵學生發揮設計力與創造力，深化內容的文化厚度。
此次講座不僅讓學生理解海外媒體運作與公共溝通策略，也啟發青年學子思考如何以文字、影像與設計共同講述「臺灣故事」。大葉大學D無窮學院「敘事溝通微學程」將持續邀請業界專家與學者進行跨域講座，培養具國際視野、溝通素養與創意思辨能力的新世代人才。
