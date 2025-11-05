僑務通訊社長吳曉竹 大葉分享海外視角媒體敘事

大葉大學莊文福老師、張加佳老師感謝吳曉竹社長蒞校演講。（記者方一成攝）

大葉大學D無窮學院「敘事溝通微學程」舉辦專題講座，邀請僑務委員會僑務通訊社吳曉竹社長，以「海外視角下的媒體敘事溝通︱從僑務新聞與活動實踐談公共溝通與形象傳達」為題，與師生分享其多年海外新聞採訪與公共傳播的豐富經驗。

吳曉竹社長與大葉大學侯雪娟副校長、設計學系莊文福副教授、通識教育中心「敘事溝通微學程」暨中文教學群召集人張加佳助理教授，以及參加活動的學生，進行深度對話，探討媒體敘事在國際傳播與文化形象建構中的關鍵角色，現場氣氛熱烈。

吳曉竹長期深耕僑務新聞第一線，曾多次赴世界各地採訪僑界活動與海外華人事務。她在講座中指出，媒體是文化傳播與公共溝通的重要橋樑，而「敘事」則是建構信任與形象的核心，新聞不只是報導事件，更是以故事的方式，讓海外民眾看見臺灣的溫度與價值。

她以多段真實採訪案例，說明如何在不同文化脈絡下，平衡政府政策訊息與民間聲音的呈現，並強調媒體工作者在跨文化溝通中應具備的敏銳觀察力與同理心。她提到，面對多元文化受眾，媒體必須學會傾聽，理解語言背後的文化脈絡，這樣的溝通才具有影響力。

侯雪娟副校長表示，大葉大學長期重視跨域整合與實務應用，「敘事溝通微學程」正是培養學生以語文、美學與媒體思維進行公共表達的重要平台。她肯定此次講座讓學生從海外視角認識媒體專業，並思考如何以故事力推動社會溝通與永續發展。

此次講座不僅讓學生理解海外媒體運作與公共溝通策略，也啟發青年學子思考如何以文字、影像與設計共同講述「臺灣故事」。大葉大學D無窮學院「敘事溝通微學程」將持續邀請業界專家與學者進行跨域講座，培養具國際視野、溝通素養與創意思辨能力的新世代人才。