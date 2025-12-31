僑團遭冒名徵軍裝照！林楚茵揭中共統戰組織「借殼上市」滲透僑界

民進黨立委林楚茵2025.12.31 指出，近期網路出現冒用華僑組織「洪門致公總堂」名義的假帳號，發布徵求軍裝照的訊息，手法明顯異常。郭宏章攝



有海外知名反共僑團遭到中共冒名，騙取退伍軍人軍裝照，立法委員林楚茵今天（12/31）於立法院外交及國防委員會質詢指出，近期網路出現冒用華僑組織「洪門致公總堂」名義的假帳號，發布徵求軍裝照的訊息，手法明顯異常。僑委會委員長徐佳青說明，此為中共「借殼上市」手法，由統戰組織搶先在台灣、中國登記同名組織，藉此混淆視聽，真正的反共僑團反而無法登記。

林楚茵表示，一般網路詐騙通常以騙財為目的，但此案要求提供軍裝照片，更像鎖定國軍與退伍軍人進行情蒐與滲透。搭配近期中共軍演威嚇氛圍，恐為中共在僑界發動認知作戰的一環。

徐佳青強調，錯假訊息與「無煙硝的戰爭」早就持續不斷。美國的洪門致公堂在當地依法登記，已有150年歷史，至今仍堅定反共、支持中華民國台灣。但近年發現有中共扶植的統戰組織在中國、台灣搶先登記同樣名稱，實際上是完全不同的組織。僑委會已向舊金山總堂確認，對方明確表示絕非他們所為。

林楚茵認為，台灣社會對錯假訊息相對有警覺，但海外僑界未必熟悉此類操作。此次以僑界具知名度的組織名義出現，容易造成僑界混淆與誤信，甚至營造「反共社團也轉向」的錯覺。林楚茵也追問僑委會，對於此類借殼上市、以假亂真的統戰操作，是否已有澄清機制與處理流程。

徐佳青回應，過去兩年已強化同仁訓練，要求在最短時間內將正確資訊散播到僑界各群組。同時基於保護國人安全與個資，會持續宣導不要隨便提供個人資料給他人。

