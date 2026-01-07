僑外生留台當駕駛 華語須進階級

畢業僑外生以技術人力身分留台工作，交通部將華語能力要求從基礎級提高至進階級。圖為外籍學生華語文演講比賽。（本報資料照片）

勞動部於民國113年研擬開放畢業僑外生以技術人力身分留台工作，後來於114年預告草案擬開放畢業僑外生符合技術、薪資門檻後可以留台工作，卻因為語言門檻不足引發社會關注，近日陸續有部會再提送相關資料予勞動部。但僅交通部將華語能力要求從基礎級提高至進階級，衛福部與經濟部的語言能力標準並未調整。

勞動部於114年預告藍領審查標準，擬開放畢業僑外生滿足一定語言、技術及薪資門檻後可以留台工作，包括護佐3.4萬、倉儲理貨3.9萬、貨車駕駛4.3萬、隨車助理4.3萬、客運駕駛5萬元、客運安全管理人員5萬元。但因為駕駛毋需語言條件即可留台工作惹議。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長胡欣野說，相關部會修正已陸續提送至勞動部，呼籲部會應多一點對外的社會溝通而不是僅止於公協會的說明，會待內部評估彙整再邀集相關部會與會。

公路局說明，外界擔心僑外生語言能力不足，因此參考教育部與移民署建議，將4項職位除須具備相關證照並完成訓練課程，華語能力測驗級別提升至進階級，並於114年11月中旬將修正意見及政策說帖送勞動部研議後續法規修正。

統計至去年12月，全台市區客運業駕駛缺員1367人，公路客運業駕駛缺員661人，共缺員2028人。各縣市政府也持續呼籲中央，應加速修法推動開放僑外生加入公車駕駛行列，以補足長期人力缺口。

衛福部護理及照護司說明，針對僑外生轉任醫院護佐，已向勞動部提出相關方案，語言能力、技術性條件皆未有變動，包括須通過照服員訓練、取得畢業證書及通過實習等。至於薪資部分，衛福部有提版本給勞動部，將考量國內外勞工衡平性去討論。

經濟部商業署回應，已評估倉儲理貨業中階技術工的國內需求、就業人口數，相關評估已提交給勞動部參考，至於語言能力，該署沒有具體建議要求，畢竟理貨員以內部工作為主。