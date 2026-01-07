僑外生當客運駕駛 起薪5萬、華語須進階
客運駕駛荒問題未解，交通部盼開放僑外生留台從事客運駕駛工作，不過一度外界對政策有意見喊卡。交通部公路局昨表示，已將修正意見提送勞動部，其中華語能力要求從基礎級提高至進階級，且須具備相關證照並完成訓練課程，客運駕駛月薪最低5萬元起。
對此，勞動部勞動力發展署副組長胡欣野證實，已收到修正意見，不過其中有些提高技術條件、薪資門檻都未更動，且初步看來，社會溝通也未做足。勞動部內部還在進行評估彙整，之後會再邀集相關單位開會討論。
根據公路局統計，截至去年十二月，全台市區客運業駕駛缺員一三六七人，公路客運業駕駛缺員六六一人，合計缺員二○二八人。
為此，交通部去年向勞動部申請開放讓僑外生從事貨車駕駛、公路及市區客運駕駛等行業，但因外界憂慮僑外生語言能力不足喊卡。勞動部亦要求事業主管機關完備配套，並進行社會溝通。
公路局表示，經參考教育部及移民署的建議，將華語能力測驗級別由基礎級提升至進階級。公路局表示，待法規修正後，汽車運輸業者聘雇畢業僑外生，除應符合語言能力要求外，其從事客運工作每月薪資不得低於五萬元、從事貨運工作每月薪資不得低於四萬三千元。
不過一名私校國際長直言，近年歐洲也缺工，很多是請北非、中東移民開巴士，但最直接的問題就是語言能力不佳，台灣即便能要求僑外生須通過語言認證，搭乘公共運輸者不少是長輩，開放僑外生駕車能否應對得宜恐怕很難說。再者，若真正語言流利，也可能去追求待遇更好的工作，畢竟台灣不是只有駕駛缺人。
一名在台越南學生則表示，台灣的房租、生活支出很高，儘管月薪五萬有一定吸引力，但也有不少朋友選擇去待遇更好的南韓、日本。
和欣客運經理林景鴻則認為，讓僑外生留台從事客運駕駛，對業者來說就是多一個招募管道，樂觀其成。首都客運總經理李建文也說，許多東南亞的僑外生來台就讀科大或專科，若僑外生願意留台考取駕照擔任客運駕駛，無疑是個解決駕駛荒的辦法。
更多udn報導
去年兩次！美股跟1指數同時走揚 大場面恐要來
網購災難…他狂收15個大紙箱 打開見這幕怒了
他驚荷包蛋竟要140元 網揭店面地段喊合理
曾因猥褻退團 前偶像遭爆靠做1事年賺7千萬日圓
其他人也在看
公路局擬開放僑生開大客車！月薪5萬起需通過「華語測驗」
台灣公路局近期提出修法建議，計畫開放僑外生從事客運及貨運駕駛工作，以解決長期以來的駕駛人力不足問題。根據統計，目前公路客運缺員671位，市區客運更缺少1344位駕駛，總計缺口高達2015位。為了確保語言溝通無礙，公路局已將外籍駕駛的華語能力測驗等級從基礎級提升至進階級，並要求參與者必須具備相關的駕駛證照和完成必要的訓練課程。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
李多慧不怕寒流穿超辣！「黑色內衣現形」超薄上衣熱舞 粉絲全暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧來到台灣邁入第三年，憑藉親民的性格圈粉無數。6日她在IG曬出一段熱舞影片，即使在冷颼颼的天氣，她仍穿著超薄上衣隨音樂舞動，黑色內衣若隱若現，立刻引爆粉絲熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
客運駕駛缺額破2千人！ 擬開放僑外生「起薪5萬」、條件曝光
客運駕駛荒問題難解，至今仍缺員逾2千人，先前交通部提出開放僑外生留台從事客運駕駛工作，勞動部也為此預告修法，不過去年一度因語言門檻等爭議喊卡。如今經勞動部請交通部重新評估並規劃配套措施後，交通部公路局日前已將修正意見提送勞動部，其中華語能力要求從基礎級提高至進階級，且需具備相關證照，並完成訓練課程，客運駕駛月薪最低5萬元起。太報 ・ 18 小時前 ・ 1
陳詩媛曝與王齊麟金錢觀不同！盼他調整心態 「多為家庭想一想」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導羽球奧運金牌選手王齊麟2025年6月與女友陳詩媛（十元）登記結婚，小倆口隨後補辦婚禮，更在去年底宣布懷孕喜訊。而陳詩媛日...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
僑外生當客運駕駛 公路局提配套調高語言能力標準
（中央社記者黃巧雯台北7日電）為解決客運駕駛荒，公路局盼開放僑外生投入，針對外界質疑其語言能力，公路局已向勞動部提配套措施，將華語能力測驗標準從基礎提升至進階級，並須具備證照或受訓，月薪至少5萬元起。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
販售簡體字作業袋惹議 小北百貨認了「全面下架」！聲明被讚爆：100分
台灣本土生活五金百貨賣場「小北百貨」近日被網友反映，在店內販售「簡體作業袋」，在社群引發網友熱議，上面的簡體中文旁還寫著中國用的羅馬拼音，也有人質疑商品是否有檢驗合格。小北百貨昨（7日）在掀起爭議後親自回應證實有販售該商品，並第一時間通知全台門市全面下架，聲明曝光也被網友大讚公關處理100分。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 7
學者：客運業高壓、工時長 未必能留住僑外生
客運、貨運業駕駛缺工嚴重，交通部有意開放僑外生擔任客貨運駕駛，以解決缺工問題。不過學者認為，留用僑外生雖是補充勞動力的方...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
基隆宣布跟進台北 「今年9月起」國中小營養午餐免費
台北市宣布公立國中小營養午餐全面免費後，基隆市政府今（1/7）日傍晚也表態跟進。基隆市長謝國樑與教育處長徐嬿立當日前往台北市政府向台北市長蔣萬安請益後宣布，自今年9月開學起，基隆市公立國中小營養午餐將全面免費，預估將有2萬2000多名學生受惠。太報 ・ 12 小時前 ・ 29
金門中正國小111周年 傳唱浯江情
金門縣中正國小即將於3月20日迎來創校111周年校慶，為致敬歷屆校友，校方特別邀請音樂人許翼騰譜曲，並指導學生演唱主題曲《浯江 咱的名字》，希望每一個音符都能貼近土地的聲音，傳遞中正人對母校、對土地、對孩子的深深祝福。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
〈中華文薈〉讀鼎公與程奇逢合著的《四手聯彈》
■張宗子 鼎公和程奇逢把在《中華日報副刊》上開設的同題作文專欄的文章，結集為《四手聯…中華日報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
熱情與美味的力量 彰化新住民以滷味舞出新人生味
一碗熱騰騰、滋味濃郁的滷味，不僅是臺灣小吃的經典，更是一位來自中國大陸安徽的新住民曹偉群，用心滷出來的奮鬥故事。她用美味拉近在地饕客的胃，也用熱情的舞步，舞出對這片土地的熱愛與回饋。曹偉群初到臺灣時，面臨飲食與語言的雙重挑戰，曾一度感到徬徨與不適應，然而她告訴自己必須轉念。為了融入在地生活，她努力學習臺語，從最簡單的打招呼開始，透過看電視、請教鄰居和婆婆，將臺語一點一滴學起來，如今已能流利地與客人應對。曹偉群曾在工廠工作的她，因想念家鄉味及生活規劃，萌生了創業的想法，她與先生一同嚐遍臺灣各地滷味，最終尋覓到符合家鄉的口味且經由經驗豐富的師傅教導，學習到滷味好吃的秘訣，並在彰化市創立了京京滷味。從挑選食材、滷汁的比例到口味的調整，每一個細節她都投注了滿滿的用心，將「人情味」與「家鄉味」融合，並搭配自製的麻辣鴨血豆腐與獨門辣醬，逐漸累積口碑，滷味飄香至今已逾10年，成為在地民眾熟悉的味道。為完成創業夢想，曹偉群也在舞蹈中找到生活的另一份熱情。6年前，她加入新住民協會舞團，儘管原本對舞蹈一竅不通，她仍持續利用假日與新住民姊妹們一同聚會練舞。如今，曹偉群能自信地在舞臺上演出，將這份創業的堅毅，台灣好新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
NGO領袖論壇 國際經驗交流取經
俄烏戰爭遲遲不見停火曙光，烏克蘭兒童正面臨第4個戰火下的嚴冬。外交部舉辦的第6屆「NGO領袖論壇」，國際非政府組織主席基耶薩拉，感恩台灣從公部門到私部門，援助烏克蘭孩童。慈濟基金會慈善副執行長熊士...大愛電視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」
柬埔寨跨國詐騙集團「太子集團」（Prince Group）去年遭美國司法部起訴，創辦人兼董事長陳志遭到通緝，才讓這一個從殺豬盤、電信詐騙、洗錢、線上賭博的超級「犯罪集團」，被完整揭露在世人面前。一個來自中國福建省的年輕小伙子陳志，不到30歲就成立太子集團，他如何短短10年內，就從零開始變成富可敵國的犯罪集團？太報 ・ 12 小時前 ・ 17
提娃那義診關懷 偏鄉學童看牙初體驗
美國慈濟志工定期前往墨西哥提娃那園區，舉辦眼科義診，幫助學童配眼鏡。除此之外，也與當地衛生局合作，關心學童們的牙齒健康。要探訪維森特納里歐學校，位在山的最高處，車子一路顛簸慢行，才能抵達，全校僅有...大愛電視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
歲末發放送祝福 感恩尊重愛迎接新年
慈濟芙蓉聯絡處，在馬來西亞加拉賓華文小學，舉辦歲末發放，為53戶照顧戶送上祝福。今年還安排心肺復甦術等實用課程教學。慈濟芙蓉聯絡處舉辦歲末發放，現場除了有義剪、義診、節目表演、心得分享及自由餐食等...大愛電視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
北極寒流南下 歐洲多地交通癱瘓
嚴寒天氣席捲歐洲，多國交通與民生連日大受衝擊。荷蘭阿姆斯特丹「史基普」機場受降雪與結冰影響，至少600多個航班被迫取消；英國全國有超過1000所學校停課，法國已對近40個省分發布橙色雪冰預警，道路...大愛電視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
台中藍委開第一槍 黃健豪喊話推動營養午餐免費
台北市宣布推動學校營養午餐免費，台中市無意跟進，台中市長盧秀燕昨被問及此事也以趕行程為由沒有回應，國民黨台中市立委黃健豪開第一槍！他指出，目前台中市年編14億補助學生午餐，距離全面免費缺口約16億餘，「以台中市一年的預算規模而言，增加16億應該是可承受的範圍」，建議台中市推動營養午餐免費政策，「作為自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
合歡山下冰霰！民眾趕早追雪等到冰霜
強烈冷氣團發威，平地冷颼颼，合歡山則在昨晚7點多陸陸續續下冰霰，冰霰的量不大，台14甲線武嶺路邊有小部分冰霜，公路局埔里工務段上午7點於翠峰到大禹嶺路段開放通車，不用加掛雪鏈，不少遊客趕早上山追雪，即使等到的是冰霜，但仍興奮打卡拍照。合歡山昨晚7點半多，松雪樓戶外溫度降到零下1.6度，開始有小小的冰自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
等了一晚仍不見辛柏毅！家屬「哭到瘋掉」再發聲：除了祈禱還能做什麼
花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時，驚傳突發狀況，飛官辛柏毅上尉於7時29分從花蓮縣豐濱鄉東面10海浬跳傘，目前軍方全力搜救中。辛柏毅生死未卜，他的小姨子今（7）日稍早再度發聲，以黑底白字吐露全家人徹夜等待，「每一分每一秒我們全家都快熬不過去了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
網傳健保卡有「黃金密碼」，符合資格可領幾千元？健保署親解！真正補貼條件金額「隱藏福利」一次看
2026各項新制上路，但民眾也要辨別訊息真偽！網路流傳一段用AI生成的影片，內容宣稱健保卡背面藏有「黃金密碼」，甚至形容健保卡是「現金儲值卡」，只要符合特定資格，就可領政府每年補助數千元；包含享有「免費成人健檢」、「五癌篩檢」、「老人健保費補助」等3項隱藏福利。 然而，國健署指出，上述所說福利為政府本就有的公費服務。對此，台灣事實查核中心（TFC）、MyGoPen都撰文提醒，嚴正指出該影片多處內容與實情不符，呼籲民眾切勿輕信。今周刊 ・ 4 小時前 ・ 發表留言