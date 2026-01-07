僑外生當客運駕駛 起薪5萬、華語須進階

客運駕駛缺工情況嚴重，根據公路局統計，截至去年十二月，全台市區、公路客運業駕駛缺員二○二八人。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片

客運駕駛荒問題未解，交通部盼開放僑外生留台從事客運駕駛工作，不過一度外界對政策有意見喊卡。交通部公路局昨表示，已將修正意見提送勞動部，其中華語能力要求從基礎級提高至進階級，且須具備相關證照並完成訓練課程，客運駕駛月薪最低五萬元起。

對此，勞動部勞動力發展署副組長胡欣野證實，已收到修正意見，不過其中有些提高技術條件、薪資門檻都未更動，且初步看來，社會溝通也未做足。勞動部內部還在進行評估彙整，之後會再邀集相關單位開會討論。

廣告 廣告

根據公路局統計，截至去年十二月，全台市區客運業駕駛缺員一三六七人，公路客運業駕駛缺員六六一人，合計缺員二○二八人。

為此，交通部去年向勞動部申請開放讓僑外生從事貨車駕駛、公路及市區客運駕駛等行業，但因外界憂慮僑外生語言能力不足喊卡。勞動部亦要求事業主管機關完備配套，並進行社會溝通。

公路局表示，經參考教育部及移民署的建議，將華語能力測驗級別由基礎級提升至進階級。公路局表示，待法規修正後，汽車運輸業者聘雇畢業僑外生，除應符合語言能力要求外，其從事客運工作每月薪資不得低於五萬元、從事貨運工作每月薪資不得低於四萬三千元。

不過一名私校國際長直言，近年歐洲也缺工，很多是請北非、中東移民開巴士，但最直接的問題就是語言能力不佳，台灣即便能要求僑外生須通過語言認證，搭乘公共運輸者不少是長輩，開放僑外生駕車能否應對得宜恐怕很難說。再者，若真正語言流利，也可能去追求待遇更好的工作，畢竟台灣不是只有駕駛缺人。

一名在台越南學生則表示，台灣的房租、生活支出很高，儘管月薪五萬有一定吸引力，但也有不少朋友選擇去待遇更好的南韓、日本。

和欣客運經理林景鴻則認為，讓僑外生留台從事客運駕駛，對業者來說就是多一個招募管道，樂觀其成。首都客運總經理李建文也說，許多東南亞的僑外生來台就讀科大或專科，若僑外生願意留台考取駕照擔任客運駕駛，無疑是個解決駕駛荒的辦法。

【看原文連結】

更多udn報導

去年兩次！美股跟1指數同時走揚 大場面恐要來

網購災難…他狂收15個大紙箱 打開見這幕怒了

他驚荷包蛋竟要140元 網揭店面地段喊合理

曾因猥褻退團 前偶像遭爆靠做1事年賺7千萬日圓