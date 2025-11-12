僑委會出訪星國受阻 徐佳青一度稱「新加坡恐列警示名單」 遭提醒後收回

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

立法院外交及國防委員會今(12)日邀請僑務委員會委員長徐佳青報告業務、備詢，談到「亞洲台灣商會聯合總會第33屆第二次理監事會議」12月是否能順利成行，徐佳青坦言接洽新加坡代表處的情況不樂觀，還一度稱新加坡未來可能要列入旅外警示名單，但表示是個人判斷，讓民進黨立委王定宇喝斥，這並非僑委會職權，隨意放話恐引起風波，徐佳青則表示「收回該言論」。

「亞洲台灣商會聯合總會第33屆第二次理監事會議」12月8日在新加坡舉行，民進黨立委林楚茵提到，2024年在越南舉行台商會的活動受到中國打壓，導致徐佳青和立法院副院長江啟臣無法前往，近期恰好該國總理與中國國務院總理李強會面，才重申「一中原則、反台獨言論」，因此擔憂徐佳青是否能去成？

徐佳青回應，新加坡是免簽國，如果以私人身分當然可以進出，但是他們以公務行程，所以必須取得該國官方同意，近期也有跟新加坡代表處接洽，坦言得到的訊息不是太樂觀，這也跟新加坡一貫立場有主要關係，透露新加坡代表處認為，僑委會前往會影響其僑民認知，因此拒絕僑委會任何官員出訪。

林楚茵也提到中國近期的長臂管轄升級，像是新加坡與香港有引渡協定，因此建議僑委會應密切關注；徐佳青回應，他們都有觀察各國發展情勢，所以也有提醒僑民，過境或轉機不論在哪國都要高度注意，尤其是榮譽職人員，避免被標示或被列為長臂管轄的狀況之下，受到中國的干擾。

徐佳青也補充，新加坡目前未列入旅外警示名單，但未來可能也要警示，不過並非針對一般民眾，而是如沈伯洋這類遭中國制裁的特定人士，前往新加坡可能面臨風險。

王定宇質詢時，問到徐此話依據是經國安會確認，還是徐的個人判斷？徐佳青回覆是個人判斷，王定宇則回「不能這樣子，本席強烈建議不能這樣子」，怒斥這是對外事務，並非僑委會職權，怎麼可以個人判斷？這會引起風波，最後徐佳青表示「收回該言論」。

