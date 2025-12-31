僑委會：持續強化僑務政策 共創經濟成長動能

記者吳典叡／臺北報導

僑務委員會今（31）日指出，將持續強化僑務政策及僑臺商聯繫服務工作，引領全球僑臺商與臺灣各領域對接合作，串連海內外優勢帶動臺灣產業走向國際，促進投資，攜手僑臺商及臺灣共創下一波僑臺商及臺灣經濟成長動能。

立法院外交及國防委員會今日邀請僑委會委員長徐佳青列席會議，報告「鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展之成果」，並備質詢。徐佳青表示，僑委會長年扮演整合橋接平臺，協輔海內外產業、團體及人才等多元面向交流合作，促進資訊資源共享。在「鏈結僑臺商與臺灣優勢加強布局韌性供應鏈」方面，面對全球地緣政治風險持續升高，加以關稅壁壘及極端氣候等挑戰，供應鏈重整已成為產業策略布局的重要課題，臺灣產業具備深厚的先進製造技術及核心產業全球主導地位，而僑臺商具備靈活的全球分散布局，在新南向國家、歐美及日本等地均已建構區域性生產體系，僑委會將串聯海外僑臺商與臺灣各領域互補對接緊密合作，同時強化僑臺商及臺灣的國際經貿布局及長遠競爭力。

在「強化培育青年世代，厚植新生代友我力量」方面，徐佳青指出，海外第二、三代僑青擁有跨文化語言能力、在地主流經驗及國際化專業，已成為僑界的重要新力量。僑委會將透過交流、培訓、組織、選拔輔導、實習、見習、國際參與等各項海內外青年培力計畫，輔助青商提升事業競爭力，促進海內外青年跨域交流合作，深化臺灣與當地主流連結，擴展國際社會認識臺灣。

至於在「結合臺商新興投資布局，拓展僑務工作觸角」方面，徐佳青表示，隨著國際情勢轉變及經濟變動，臺灣科技大廠及相關供應商前往東南亞、中美洲、北美或印度等地投資布局，僑委會將持續透過輔導新興地區成立僑界社群，強化僑臺商聯繫服務，並運用相關僑區僑務服務量能，加速協助新進臺商、臺籍員工及眷屬融入當地生活，擴大僑務工作觸角。

僑委會表示，未來將持續強化僑務政策及僑臺商聯繫服務，共創下一波僑臺商及臺灣經濟成長動能。（記者吳典叡攝）