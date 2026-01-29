僑委會6項策略與措施 協輔僑臺商提升競爭力

記者吳典叡／臺北報導

因應全球經貿變局，僑務委員會今（29）日指出，將以「強化僑臺商組織網絡聯繫，輔助商會擴大組織動能」等6項策略與措施，透過協助海內外搭建合作平臺、公私協力及跨域溝通整合資源，持續提供優質僑務服務及升級強化僑臺商能量，串聯海內外優勢共同發展，協輔僑臺商提升競爭力。

立法院外交及國防委員會今日邀請僑務委員會副委員長李姸慧報告「面對全球經貿變局挑戰，如何協輔僑臺商穩健發展布局全球之具體策略及措施」，併請衛生福利部列席，並備質詢。李姸慧表示，6項策略與措施除「強化僑臺商組織網絡聯繫，輔助商會擴大組織動能」外，包括「串聯僑臺商與臺灣產官學研優勢共榮發展」、「促進僑臺商與臺灣產業商機合作，掌握海外拓展契機」、「輔導僑臺商綠色及數位雙軸轉型，提升競爭力」、「強化海外信保基金服務，擴展僑臺商事業版圖」、「善用海外僑務資源，支援新興地區臺灣投資廠商」等。

李姸慧指出，在「強化僑臺商組織網絡聯繫，輔助商會擴大組織動能」方面，協輔世界臺商總會等單位舉辦「新供應鏈商機交流論壇」，分享各國最新供應鏈商務趨勢；在「串聯僑臺商與臺灣產官學研優勢共榮發展」方面，已與國內14所研發機構及39所大學校院推出「全球僑臺商產學合作方案」等，輔導僑臺商轉型升級，協助國內產業及研發單位開拓國際市場。

在「促進僑臺商與臺灣產業商機合作，掌握海外拓展契機」方面，李姸慧表示，辦理各項產業邀訪培訓活動，透過專業經貿課程、參訪國內績優企業及商機媒合，結合大型產業展會，促進國內外產業合作；在「輔導僑臺商綠色及數位雙軸轉型，提升競爭力」方面，除於官網設置專區分享相關資源，也陸續開辦主題研習培訓，促進僑臺商對數位科技導入企業應用的瞭解。

李姸慧說明，在「強化海外信保基金服務，擴展僑臺商事業版圖」方面，持續觀察國際情勢並配合政府政策，強化金融支援與諮詢，協助僑臺商因應多變挑戰及提升產業韌性；在「善用海外僑務資源，支援新興地區臺灣投資廠商」方面，隨著供應鏈加速重組，臺廠及臺商轉向新興地區投資布局已成趨勢，除協促新移民及新進臺商融入當地社群，並透過社群聯繫深化新移民及僑社連結，凝聚向心力。

