僑生春節祭祖暨師生聯歡餐會 僑教深耕文化傳承在致用





致用高中為關懷僑生在校學習與生活，深化文化傳承與品格教育，潮港城國際美食館隆重舉辦「僑生春節祭祖暨師生聯歡餐會」。活動由董事長陳本源、校長鄒紹騰親自出席，與校內僑生及師長齊聚一堂，共同迎接春節，感受節日的溫暖與校園的關懷。

師生們在聯歡餐會中交流互動，分享在校學習與生活點滴，以及各自家鄉的文化特色，現場氣氛熱絡融洽。活動中特別安排董事長陳本源特頒發每位僑生同學伍佰元大紅包，帶給學生滿滿的春節祝福，也讓學生感受到學校如家般的溫暖。除此之外，校方還安排了摸彩活動，增添節日的歡樂氣氛，師生互動熱烈，笑聲不斷，使整個餐會充滿喜慶與歡樂。

董事長陳本源表示，致用高中長期重視僑生教育與生活輔導，致力營造安全、友善且具歸屬感的學習環境。他鼓勵僑生珍惜在臺求學的機會，把握學校所提供的教育資源與師長的用心指導，在專注課業與技職學習之餘，培養正向態度與良好品格，為未來升學與職涯發展奠定穩固基礎。

校長鄒紹騰則表示，感謝僑委會僑教政策，讓遠自海外來台就讀僑生學子有慎終追遠緬懷祖先的文化儀式，僑生是校園中重要且珍貴的一份子，不僅豐富校園文化內涵，也為學校注入國際視野與多元活力。他勉勵僑生在求學期間，除了努力精進專業知能與實務能力，也要勇於嘗試、主動學習，培養解決問題的能力。校長同時感謝師長們長期以來對僑生的耐心輔導與關懷，協助僑生適應在臺生活、安心就學，並強調學校將持續推動僑生輔導機制與多元文化交流活動，營造友善、溫暖的校園環境，讓每位僑生都能在致用高中快樂學習、穩定成長。

校長鄒紹騰表示，未來將持續推動僑生輔導機制與多元文化交流活動，透過課程、文化體驗與生活支持，營造友善、溫暖且多元的校園環境，讓每一位僑生都能在致用高中快樂學習、穩定成長，並留下充實而美好的求學回憶。



