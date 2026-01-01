僑胞參加駐義代表處升旗典禮 (圖)

總統賴清德今（1）日發表新年談話並接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出的總統彈劾案，他強調自己「不貪不取，沒有任何違法」，並直言，藍白明知沒有3分之2多數仍提出提案，是在浪費時間。對此，時常評論時事的醫師沈政男則指出，真正浪費台灣一整年的，是大罷免，而參與其中最深的人之一就是賴清德。沈政男今（1）日在臉書撰文表示，彈劾總統如果是追究法律責任，為何由立法院發動......

風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 20