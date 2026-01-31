僧多粥少 熱門場地難求亂象多

近年街頭藝人從考照制改登記制後，人數暴風式成長，除了水平缺乏把關，熱門場地也因僧多粥少而人人爭搶。（曹婷婷攝）

近年街頭藝人暴風式成長，除了水平缺乏把關，熱門場地因僧多粥少而人人爭搶，各縣市祭出抽籤制卻出現中籤者找人「代班」、「轉租」，甚至衍生找一堆親友取得證照，「誰證照多，中籤率就高」等亂象。

台南多數場地採抽籤制，部分民間場域由管理單位自訂規則，例如輪流、直接邀請、限定總申請次數等。即便如此，仍上演A中籤、B表演等私相授受或轉租狀況，南市文化局為此要求展演時需揭示許可證，供主管、承辦單位查驗。

表演薩克斯風10幾年的街頭藝人「小生」黃福生感嘆「劣幣驅逐良幣」。他說，近年有人持證照卻不表演，向公部門大量申請假日熱門時段與表演點，再轉租給想表演者，賺取場地費，這類作無本生意的街藝蟑螂還不少，「單純街頭表演變得複雜」。

街頭藝人「阿任」說，場域主管單位不同，作法不一，易衍生灰色地帶，沒人檢舉就沒事，因競爭者變多但場地未增加，「真正想表演或需維持生計的街頭藝人，不見得有舞台」。

嘉義市文化公園、中央廣場、蘭潭風景區等地，常有街頭藝人表演，甚至是固定團體常態演出。常到仁義潭跑步的陳先生說，幾乎天天有街頭藝人開擴音機唱歌，「好聽當然好，但不好聽的，難道只能忍受？」業管單位坦言，有的大規模團體成員多，成員以個人身分申請場地，實際卻是團體演出，壓縮真正個人申請。

北市文化局為強化管理及查核效率，民國113年3月試辦「智慧化場地報到管理系統」，確認展演者身分與報到管理，並供巡查人員即時查核，系統於去年2月1日完成試辦，規畫今年正式啟用，查核確認資料不符就要求離場。

新北則透過配合市府重要節慶與大型活動，規畫街頭藝人展演點，推薦及媒合街頭藝人演出，讓他們展現創作能量。