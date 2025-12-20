僧多粥少 第七、八選區掀激戰

下屆彰化縣議員選舉，第七、八選區有多人有意挑戰，第十選區更傳出多達9人。（葉靜美攝）

彰化縣議員選舉中第七、八選區多名連任4屆以上的老將，目前有多人有意挑戰，呈現「人人有信心、個個沒把握」局面，而下屆首次新增的第十選區（山地原住民），傳出有9人有意角逐1席，讓第十選區充滿變數。

第七選區範圍為田尾鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉，現任包括國民黨謝典霖、李浩誠及劉淑芳，民進黨李俊諭、無黨籍吳錦潭共5人；其中，劉淑芳任2屆田尾鄉長、7屆議員，任期僅次於第八選區吳淑娟；李俊諭是6屆議員，議長謝典霖、李浩誠都是4屆。

吳錦潭議員雖僅第1屆，但曾任4屆代表、2屆埤頭鄉長，後選議員失利，隔屆再戰順利當選，下屆選舉，將回鍋再選埤頭鄉長，而2任將屆的埤頭鄉長杜懿彩則有意參選議員。

另曾任3屆議員的江熊一楓，在民國112年北斗鎮長補選中，代表民進黨參戰敗北，下屆議員選舉將回鍋參選；北斗鎮民代表會主席陳世凱也傳出有意參選議員。

第八選區包括芳苑鄉、二林鎮、大城鄉、竹塘鄉，現任包括民進黨洪子超、洪騰明，國民黨張國棟、陳一惇及無黨籍吳淑娟共5人，其中，吳淑娟為9屆議員，是全縣任期最長的議員。張國棟曾任2屆二林鎮長、4屆議員，陳一惇為4連霸，已正式表態將參選二林鎮長，民進黨洪騰明、洪子超資歷較淺。

下屆選舉中，立委謝衣鳯二林服務處主任洪川正、陳一惇的助理曾溫泉傳出有意參選，兩人同屬謝衣鳯派系，最終可能協調1人參選，此外前議員謝彥慧胞姊、此屆曾參選的謝淑如，傳出將再披戰袍，而此屆也曾參選的前議員蔡家豪，則傳出將由其妻黃淑儀出馬，二林鎮長蔡詩傑2任將屆要退休，其子蔡禮謙有意投入議員選舉。另民眾黨擬在此區提名二林鎮代表會主席許秀治的媳婦洪雅婷參選。

第九選區為居住彰化縣各鄉鎮市平地原住民，選出國民黨陳榮妹，為連任5屆議員，下屆將尋求連任，民進黨將提名1人參選；第十選區為居住彰化縣各鄉鎮市山地原住民，目前有9人有意參選。