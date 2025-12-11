僧帽水母和圓鯧共生 現身潮境潮間帶

近期民眾走訪望海巷潮境保育區外圍之潮間帶時，除目視到數十隻「僧帽水母」聚集外，同時也發現有八尾「圓鯧」幼魚（又稱水母雙鰭鯧或僧帽水母魚），形成在潮境保育區近岸難得一見的生態組合，經民眾通報海科館後吸引海科館研究人員高度關注，並發現「圓鯧」是iNaturalist上台灣的首筆資料。

國立海科館表示，一位民眾程建中日前走訪潮間帶拍攝到大量僧帽水母和又稱水母雙鰭鯧的八尾圓鯧幼魚生態現象，立即提供照片通知海科館最初以為是小飛魚，但是經仔細檢查後發覺原來是「圓鯧」。著名的僧帽水母魚，是世界上少數能耐受僧帽水母刺絲胞的魚類之一。

廣告 廣告

海科館研究典藏組主任陳麗淑指出，圓鯧身形扁平、呈銀白色，胸鰭與腹鰭明顯延伸成「雙鰭」外觀，是其俗名來源，也是被誤會為小飛魚的原因。幼魚可在僧帽水母觸手間穿梭，利用僧帽水母的毒性防護避開掠食者，為與僧帽水母高度共生的物種。幼魚以僧帽水母的觸手碎片、小型刺胞動物、浮游生物當食物。而成魚雖仍能靠近僧帽水母，但距離可拉開，並能自由游泳與覓食為主，且以小型魚類、甲殼類、水母碎片為食物。因此當僧帽水母聚集在岸邊時，圓鯧靠近覓食的機率也會同步上升。

海科館館長王明源提醒大眾要注意僧帽水母的刺絲胞具強烈毒性，死亡後仍可造成刺傷。在望海巷潮境保育區不要觸碰水中或岸上任何藍紫色漂浮物或疑似觸手的絲狀碎片。若不慎遭刺傷，應立即以海水沖洗、避免揉搓並儘速就醫，海科館亦將持續就近監測。