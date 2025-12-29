僧帽水母現蹤台東南田沙灘 專家提醒：有劇毒切勿觸摸

週末假期，天氣晴朗，台東的海邊有不少遊客在海灘玩沙玩石頭。但過去在冬季，經常出現在東海岸的有毒海洋生物僧帽水母，最近也出現在南迴海邊，就有民眾在南田海濱公園的沙灘，發現像藍色泡泡或是塑膠袋的僧帽水母。

南田村民古志瑋說道，「以前的海比較淺，以前還可以那邊玩水，那也沒有看過有這種生物。」

南田社區發展協會理事長高和峰提及，「有些客人在撿拾，比如說我們海廢的部分的時候，有可能會發現在海灘上面，會有一些像泡泡或是塑膠袋這部分。」

專家說，僧帽水母隨著潮流遍布全世界海洋，但出現在過去很少被發現的南迴海岸，可能是剛好東北季風吹的風向，加上海洋潮流剛好流過附近，大浪把牠們打上南田村海邊。

東部海洋生物研究中心副研究員黃侑勖說明，「洋流跟東北季風配合的話，通常是出現在冬季台東的中北部，像是烏石鼻、成功漁港跟三仙台附近。」

南田海岸是新興的觀光景點，專家提醒，僧帽水母看起來很漂亮，但牠帶有神經毒，接觸到皮膚會中毒，嚴重的話會死亡，呼籲在海邊活動的民眾，看到牠們不要撿拾。