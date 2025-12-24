僧帽水母現蹤台東南田海岸 農業處籲勿碰：死亡仍有劇毒

大量僧帽水母近日出現在台東南田海岸，台東縣府農業處呼籲勿撿拾。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣達仁鄉南田海岸近日出現大量外型半透明、呈藍紫色的僧帽水母擱淺死亡，引發釣客及居民關注，台東縣政府農業處提醒，僧帽水母毒性強，切勿因好奇而觸摸或撿拾，以免發生危險。

近日前往南田海岸活動的釣客表示，清晨抵達海邊準備垂釣時，發現沙灘上整排散落藍紫色漂浮物，「第一次在台東看到這麼多，有點嚇到」也有居民表示，遠遠看還誤以為是塑膠袋，靠近後才發現外型奇特，「還好沒有用手去撿，否則後果不堪設想」。

縣府農業處研判，此次僧帽水母大量現蹤，可能與近日東北季風增強及洋流推動有關，屬自然現象，但仍具高度危險性。農業處漁業畜產科長陳登裕指出，僧帽水母即便已擱淺死亡，只要體內仍保有水分，其刺細胞仍具毒性，民眾切勿誤觸，更不可撿拾把玩，一旦不慎遭螫傷，應立即就醫處理。

