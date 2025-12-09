僧帽水母群與圓鯧 共舞潮間帶

美麗的圓鯧幼魚身上金屬顏色的光澤被認為可以逃避敵害。(程建中攝，海科館提供)

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆望海巷潮境保育區外圍之潮間帶，近期民眾目視到大量僧帽水母（葡萄牙戰艦∕Physalia physalis)聚集，估計超過數十隻，同時也發現有八尾圓鯧(Nomeus gronovii)，形成在近岸難得一見的生態組合，民眾通報海科館，研究人員高度關注，並發現圓鯧是iNaturalist上台灣的首筆資料。

十二月七日下午，民眾程建中走訪潮間帶拍攝到大量僧帽水母的生態現象，立即提供照片通知海科館，最初以為是小飛魚，但經仔細檢查後發現是圓鯧，又稱水母雙鰭鯧、或僧帽水母魚。著名的僧帽水母魚，是世界上少數能耐受僧帽水母刺絲胞的魚類之一。

海科館研究典藏組主任陳麗淑說明，圓鯧身形扁平、呈銀白色，胸鰭與腹鰭明顯延伸成「雙鰭」外觀，是其俗名來源，也是被誤會為小飛魚的原因。幼魚可在僧帽水母觸手間穿梭，利用僧帽水母的毒性防護避開掠食者，為與僧帽水母高度共生的物種。

海科館提醒，這次現象發生於十二月初，與僧帽水母典型的出現季節不同。依過往紀錄，僧帽水母在北海岸最常於每年 七至九月因南風與外洋暖水團推送而靠岸，然而此次出現在冬季，顯示其成因與這週的氣象條件息息相關。中央氣象署近曾指出，本週受強烈東北季風影響，北台灣沿岸於十二月六至八日出現「偏強東風、短浪增強、外洋水團持續被推向岸際」的海象變化。研究典藏組陳麗淑主任研判，本次大量僧帽水母靠岸，很可能是東北季風與外洋環流共同作用的結果，使原本分布於外海的僧帽水母群體被推近岸邊。

被打上岸的僧帽水母很多仍具有毒性。（海科館提供）

海科館研究人員指出，今年冬季現身的大量僧帽水母，其時間點與過往北海岸「大西洋海神海蛞蝓（Glaucus atlanticus）」出現的時序相當吻合。大西洋海神海蛞蝓以僧帽水母與其他刺胞動物為主食，這次在十二月初再度出現大量僧帽水母，是否是正常的現象，值得長期監測。

海科館館長王明源提醒，僧帽水母的刺絲胞具強烈毒性，死亡後仍可造成刺傷，不要觸碰水中或岸上任何藍紫色漂浮物或疑似觸手的絲狀碎片。若不慎遭刺傷，應立即以海水沖洗、避免揉搓並儘速就醫，海科館亦將持續就近監測。