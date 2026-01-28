僱用安定措施延至7月底！勞動部補助九大行業薪資差額 每月最高領1.15萬

勞動部正式公告自今年2月1日起，延續辦理「僱用安定措施」至7月底，特別鎖定仍面臨經營壓力的九大傳統產業。廖瑞祥攝



因應全球經貿局勢劇烈波動與關稅政策帶來的遞延效應，勞動部正式公告自今年2月1日起，延續辦理「僱用安定措施」至7月底，特別鎖定仍面臨經營壓力的九大傳統產業，包含食品製造、紡織、橡膠、塑膠、金屬製品、電力設備、機械設備、汽車零件及其他運輸工具製造業。凡在公告期間與雇主協議實施減班休息達30日以上，並經地方勞政機關通報的受僱勞工，即可依規申請薪資差額補貼，最高1萬1500元。

勞動部指出，自去年擴大適用對象至九大行業以來，截至今年1月中旬為止，累計補助超過470家事業單位，共計有7690名勞工受惠，總核發金額逼近5000萬元，考量當前產業界正處於復甦與轉型的關鍵期，特別是部分傳產仍受台美對等關稅及新台幣匯率波動影響，政府決定持續給予企業及勞工最大支持。補貼金額的計算方式，是以勞工實施減班休息前三個月的平均月投保薪資，與減班後實際協議薪資差額的70%發給，每人每月最高可領新台幣1萬1500元。

為了鼓勵勞工在減班休息期間自我提升，勞動部同步推動「再充電計畫」，符合公告行業的勞工，除了申領薪資差額補貼，若同時參加職業訓練，可在薪資差額額度內合併請領補貼與訓練津貼，達到穩定工作、精進技能的雙重效果。

至於不屬於上述九大行業但仍受減班衝擊的勞工，雖無法申請僱用安定補貼，但仍可參加再充電計畫，依實際參訓時數領取訓練津貼，事業單位自行辦訓則可申請最高350萬元的費用補助。勞動部強調，這套複合式工具將協助勞工度過轉型期的陣痛，攜手產業界穩健邁向經濟復甦。

民眾若想進一步瞭解僱用安定措施及減班休息勞工再充電計畫申請方式及文件等資訊，可至「台灣就業通」網站僱用安定措施專區或「減班休息勞工再充電計畫」專區查詢相關資訊，或撥打免付費客服專線0800-777888或勞動力發展署所屬分署，由專人提供諮詢服務。

