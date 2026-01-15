「僱用安定措施」結合「減班休息勞工再充電計畫」 盼穩定勞雇關係

〔記者周敏鴻／桃園報導〕勞動部推動強化版「僱用安定措施」，針對擴大適用9個行業的減班休息企業，除補貼勞工薪資差額7成，還結合「減班休息勞工再充電計畫」，盼協助減班休息勞工透過在職訓練補助、訓練津貼等措施，達到穩定企業僱用、保障勞工就業的目標。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁說，強化版「僱用安定措施」的適用行業如食品、紡織業等，雇主與勞工協商實施減班休息達30日以上，並向地方勞工主管機關完成通報，就能從實施滿30日的次日起90日內，向桃竹苗分署申請薪資差額補助。

廣告 廣告

勞動部還推動「勞工再充電計畫」，補助企業於減班休息期間為勞工辦理教育訓練，最高可申請350萬元補助費用，賴家仁說明，補助範圍包括講師鐘點費、教材、場地、工作人員費用等，並已取消訓練課程最低開班人數限制，可望讓企業辦理教育訓練更具彈性。

至於減班休息勞工參加教育訓練期間，可依實際時數請領訓練津貼，按每小時的最低工資計算，因今年最低工資調整，金額核算也調整為月投保薪資超過3萬1800元的勞工，每月最高可領取1萬6300元、投保薪資低於3萬1800元以下的勞工每月最高可領2940元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中市國小師遭控不當管教又回任！疑報復學生忘寫名字 將95分改0分

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

台灣3億救災捐款卻被貪光！外媒再怒提「斷交國」25年前醜聞

屏東、嘉義縣也跟進！全國營養午餐政策一次看 僅新北、嘉義市未免費

